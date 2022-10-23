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Арбитр мог удалить игрока команды-соперницы Динамо. Но вторую желтую за игру рукой не показал

Премьер-лига
(1 голосов)

Арбитр – Максим Козиряцкий, фигурант – Александр Скляр

Арбитр мог удалить игрока команды-соперницы Динамо. Но вторую желтую за игру рукой не показал

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После матча девятого тура УПЛ с "Ворсклой" тренер "Динамо" Мирча Луческу затронул тему судейства, отметив, что, по его мнению, арбитр пропустил несколько фолов, что вызывало нервозность футболистов. Румын вспоминал эпизоды из прошлого матча, но и о сегодняшнем сказал следующее: "Сегодня были моменты, которые можно было трактовать более четко. В нашу пользу. Эти моменты тоже влияют на футболистов чисто психологически".

Судейский эксперт Мирослав Ступар акцентировал внимание, в частности, на моменте, когда вторую желтую мог получить Александр Скляр. На 17-й минуте полузащитник "Ворсклы" получил предупреждение за грубую игру против Цыганкова, а второй "горчичник" мог быть показан ему за игру рукой на 79-й минуте. Блокируя удар Гармаша, Скляр постелился в подкате и сыграл рукой. Говорить о бессознательной игре нельзя, ведь футболисты должны учитывать расположение рук даже во время таких действий и движений. Поэтому у Козыряцкого были основания зафиксировать у Скляра игру рукой, которая в момент встречи с мячом была поднята вверх. Собственно, судья ее и зафиксировал, но ограничился просто назначением штрафного удара. Без желтой карты.

– Если бы показал вторую желтую – возможно, и были бы дискуссии. Но основания для предупреждения в этом эпизоде ​​точно имели место. Но Козыряцкий решил иначе, – сказал Мирослав Ступар.

В итоге "Динамо" сыграло с "Ворсклой" вничью 1:1.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (Вінниця )
23.10.2022 в 21:45
Це жовта однозначно
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+1
-1
adey (Korosten)
23.10.2022 в 21:39
не тільки міг, а за правилами гри просто зобов'язаний був це зробити. помилився, з ким не буває... аби не навмисно.
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+1
-1
жажа_the_best (Харьков)
23.10.2022 в 21:38
Комментатор же сказал что желтая на усмотрение арбитра. Рефери посчитал нужным ее не давать. Какие к нему вопросы тогда??
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0
-2

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