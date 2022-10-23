Арбитр мог удалить игрока команды-соперницы Динамо. Но вторую желтую за игру рукой не показал

После матча девятого тура УПЛ с "Ворсклой" тренер "Динамо" Мирча Луческу затронул тему судейства, отметив, что, по его мнению, арбитр пропустил несколько фолов, что вызывало нервозность футболистов. Румын вспоминал эпизоды из прошлого матча, но и о сегодняшнем сказал следующее: "Сегодня были моменты, которые можно было трактовать более четко. В нашу пользу. Эти моменты тоже влияют на футболистов чисто психологически".

Судейский эксперт Мирослав Ступар акцентировал внимание, в частности, на моменте, когда вторую желтую мог получить Александр Скляр. На 17-й минуте полузащитник "Ворсклы" получил предупреждение за грубую игру против Цыганкова, а второй "горчичник" мог быть показан ему за игру рукой на 79-й минуте. Блокируя удар Гармаша, Скляр постелился в подкате и сыграл рукой. Говорить о бессознательной игре нельзя, ведь футболисты должны учитывать расположение рук даже во время таких действий и движений. Поэтому у Козыряцкого были основания зафиксировать у Скляра игру рукой, которая в момент встречи с мячом была поднята вверх. Собственно, судья ее и зафиксировал, но ограничился просто назначением штрафного удара. Без желтой карты.

– Если бы показал вторую желтую – возможно, и были бы дискуссии. Но основания для предупреждения в этом эпизоде ​​точно имели место. Но Козыряцкий решил иначе, – сказал Мирослав Ступар.

В итоге "Динамо" сыграло с "Ворсклой" вничью 1:1.