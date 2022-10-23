  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ювентус рассматривает возможность трансфера Мудрика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус рассматривает возможность трансфера Мудрика

Премьер-лига
(2 голосов)

Вингер "Шахтера" может переехать в Италию

Ювентус рассматривает возможность трансфера Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик имеет возможность продолжить карьеру в Италии.

Сообщается, что "Ювентус" следит за хавбеком и изучает возможность его приобретения. Туринцы уже контактировали с агентом, представляющим интересы 21-летнего футболиста.

Известно, что Мудрик оценивается "Шахтером" в 35 млн евро. В борьбе за игрока также готов поучаствовать "Арсенал".

За шесть матчей в чемпионате Украины в этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде