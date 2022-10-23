Ювентус рассматривает возможность трансфера Мудрика

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик имеет возможность продолжить карьеру в Италии.

Сообщается, что "Ювентус" следит за хавбеком и изучает возможность его приобретения. Туринцы уже контактировали с агентом, представляющим интересы 21-летнего футболиста.

Известно, что Мудрик оценивается "Шахтером" в 35 млн евро. В борьбе за игрока также готов поучаствовать "Арсенал".

За шесть матчей в чемпионате Украины в этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.