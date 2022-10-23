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Ювентус рассматривает возможность трансфера Мудрика
Вингер "Шахтера" может переехать в Италию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик имеет возможность продолжить карьеру в Италии.
Сообщается, что "Ювентус" следит за хавбеком и изучает возможность его приобретения. Туринцы уже контактировали с агентом, представляющим интересы 21-летнего футболиста.
Известно, что Мудрик оценивается "Шахтером" в 35 млн евро. В борьбе за игрока также готов поучаствовать "Арсенал".
За шесть матчей в чемпионате Украины в этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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