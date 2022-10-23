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Лидер выдыхается или ощущает кадровый голод? Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Металлист 1:0

Премьер-лига
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Наш фотокор Александр Приходько посетил игру на "Авангарде" в Ужгороде и подготовил для вас фоторепортаж с поединка

Лидер выдыхается или ощущает кадровый голод? Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Металлист 1:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" празднует очередную победу в чемпионате, но уже в третий раз подряд она дается команде Александра Кучера с огромным трудом. Неделю назад "Рух" удалось перестрелять только на последних минутах, "Ингулец" посреди недели вообще не одолели, а сейчас также в заключительной четверти встречи забили решающий гол в ворота "Металлиста". Учитывая, что есть результат, о спаде говорить неуместно. Но тенденция все равно настораживает.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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