Лидер выдыхается или ощущает кадровый голод? Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Металлист 1:0

"Днепр-1" празднует очередную победу в чемпионате, но уже в третий раз подряд она дается команде Александра Кучера с огромным трудом. Неделю назад "Рух" удалось перестрелять только на последних минутах, "Ингулец" посреди недели вообще не одолели, а сейчас также в заключительной четверти встречи забили решающий гол в ворота "Металлиста". Учитывая, что есть результат, о спаде говорить неуместно. Но тенденция все равно настораживает.

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