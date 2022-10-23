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Ничья середняков. Фоторепортаж с матча Динамо – Ворскла 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Алина Ерофеева посетила стадион имени Валерия Лобановского

Ничья середняков. Фоторепортаж с матча Динамо – Ворскла 1:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в этом сезоне играла в еврокубках, однако вылетела после первого раунда квалификации Лиги конференций. "Динамо" прямо сейчас принимает участие в групповом этапе Лиги Европы, но после четырех туров не набрало ни одного балла. Много проблем у команд и в чемпионате, где они сейчас идут только в середине таблицы. Игра полностью отвечала текущему турнирному положению коллективов: без победы остались обе. Самые интересные моменты из поединка для вас подготовила Алина Ерофеева в своем фоторепортаже.

Фотогалерея

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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