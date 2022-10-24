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Панькив провел юбилейный матч в УПЛ
Голкипер "Руха" достиг отметки в 250-й матчей
Фото: ФК Рух
В 9-м туре чемпионата Украины "Рух" дома сыграл вничью с "Металлистом 1925" (1:1).
Для 37-летнего голкипера "желто-черных" Юрия Панькива эта игра стала 250-й в чемпионатах Украины. Он стал 8-м вратарем, достигшим этого рубежа. 131 встречу Панькив отыграл за "Александрию", 49 – за каменскую "Сталь", 36 – за донецкий "Металлург", 23 – за "Рух" и 11 – за "Арсенал".
К слову, это уже третий юбилей Юрия в сезоне-2022/23. В 3-и туре он провел 70-й матч в УПЛ в качестве капитана, а в 8-м – 80-й раз отыграл на "ноль" в элитном дивизионе.
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