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Ризнык: Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться
Голкипер "Ворсклы" - о ничьей с "Динамо"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал итог выездного поединка с киевским "Динамо", который завершился результативной ничьей (1:1).
– Позитивный результат для нашей команды. Настраивались на серьезный бой. Полагаю, все выложились и добились достойного результата в Киеве.
– Гол ты пропустил буквально из ничего…
– Да, там нужно еще раз все пересмотреть. Очень простой мяч пропустили.
– То, что Юрченко сравнял счет в конце первого тайма, сильно вам помогло в итоге?
– Инициатива перешла к нам после того, как мы сравняли счет. Проигрывать всегда неприятно. Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться.
– У хозяев был момент во втором тайме, когда мог забивать Александр Караваев. Ты смог отбить мяч в том эпизоде?
– Нет-нет. Саша пробил рядом со штангой.
– Многие специалисты считают, что "Ворскла", по своему потенциалу должна быть в тройке или пятерку лучших команд украинской Премьер-лиги. Почему не получается подняться вверх, в турнирной таблице?
– У нас очень много изменений в составе произошло летом. Нужно сделать определенные выводы, сыграться и постараться действовать лучше.
– Юрий Максимов и Виктор Скрипник – разные тренеры?
– Конечно. У всех разный подход к работе. У всех свое видение футбола.
– Не так много осталось матчей провести в первой части сезона. Сколько очков хотите завоевать в этих играх?
– Хотим набрать максимум. В каждом матче нужно настраиваться на победу, - заявил Ризнык.
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