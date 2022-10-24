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Ризнык: Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Ворсклы" - о ничьей с "Динамо"

Ризнык: Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал итог выездного поединка с киевским "Динамо", который завершился результативной ничьей (1:1).

Позитивный результат для нашей команды. Настраивались на серьезный бой. Полагаю, все выложились и добились достойного результата в Киеве.

– Гол ты пропустил буквально из ничего…

Да, там нужно еще раз все пересмотреть. Очень простой мяч пропустили.

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– То, что Юрченко сравнял счет в конце первого тайма, сильно вам помогло в итоге?

Инициатива перешла к нам после того, как мы сравняли счет. Проигрывать всегда неприятно. Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться.

– У хозяев был момент во втором тайме, когда мог забивать Александр Караваев. Ты смог отбить мяч в том эпизоде?

Нет-нет. Саша пробил рядом со штангой.

– Многие специалисты считают, что "Ворскла", по своему потенциалу должна быть в тройке или пятерку лучших команд украинской Премьер-лиги. Почему не получается подняться вверх, в турнирной таблице?

У нас очень много изменений в составе произошло летом. Нужно сделать определенные выводы, сыграться и постараться действовать лучше.

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– Юрий Максимов и Виктор Скрипник – разные тренеры?

Конечно. У всех разный подход к работе. У всех свое видение футбола.

– Не так много осталось матчей провести в первой части сезона. Сколько очков хотите завоевать в этих играх?

Хотим набрать максимум. В каждом матче нужно настраиваться на победу, - заявил Ризнык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Дмитрий Ризнык
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Источник:
Sportarena.com

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