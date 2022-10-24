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Кривбасс представил ретро-форму по случаю памятной даты в истории клуба

Премьер-лига
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Эксклюзивный комплект

Кривбасс представил ретро-форму по случаю памятной даты в истории клуба

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" презентовал ретро-форму, посвященную 30-летию выхода в Высшую лигу. Впервые в этом комплекте криворожцы сыграют в 9-м туре УПЛ против "Ингульца".

"В 1992 году ФК "Кривбасс" вышел в Высшую лигу. Ровно через 30 лет обновленный Кривбасс повторил это достижение. В честь юбилея мы сделали эксклюзивный вариант формы: ретро-дизайн, логотип 92 года, а самое главное – очень лимитированное количество.

Эта форма – дань истории Большого Клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это Мы!", – говорится в сообщении клуба.

Читайте такжеКривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2022

Матч "Кривбасс" - "Ингулец" состоится сегодня, 24 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 13:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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