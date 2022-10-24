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Кривбасс представил ретро-форму по случаю памятной даты в истории клуба
Эксклюзивный комплект
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" презентовал ретро-форму, посвященную 30-летию выхода в Высшую лигу. Впервые в этом комплекте криворожцы сыграют в 9-м туре УПЛ против "Ингульца".
"В 1992 году ФК "Кривбасс" вышел в Высшую лигу. Ровно через 30 лет обновленный Кривбасс повторил это достижение. В честь юбилея мы сделали эксклюзивный вариант формы: ретро-дизайн, логотип 92 года, а самое главное – очень лимитированное количество.
Эта форма – дань истории Большого Клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это Мы!", – говорится в сообщении клуба.
Матч "Кривбасс" - "Ингулец" состоится сегодня, 24 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 13:00.
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