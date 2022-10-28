Битва 2-й и 3-й команды УПЛ, испытание для Динамо. Расписание футбола на 28-30 октября

UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующих выходных – с 24 по 30 октября.

Пятница, 28 октября

"Металлист 1925" уже с новым главным тренером сыграет с "Зарей". Во Франции "Ланс", который сейчас идет на втором месте, сыграет с "Тулузой".

"Металлист 1925" – "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports

УПЛ. 17:00. Setanta Sports "Ланс" – "Тулуза". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 29 октября

В УПЛ нас ждет два матча. Сначала "Ворскла" сыграет с "Минаем", а затем центральная встреча всего тура – ​​"Шахтер" – "Александрия". В Англии "Сити" приедет в гости к "Лестеру", "Челси" сыграет на выезде с "Брайтоном" Де Дзерби, "Эвертон" после победы над "Кристалл Пэлас" попытается развить успех в поединке с "Фулхэмом", а на завершение битвы "Ливерпуля" и "Лидса". В Германии центральной будет игра "Айнтрахта" с "Боруссией", в Испании - "Валенсии" с "Барселоной", а в Италии "Наполи" и "Сассуоло".

"Ворскла" – "Минай". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Лестер" – "Манчестер Сити". АПЛ. 14:30. Setanta Sports

"Наполи" – "Сассуоло". Серия А. 16:00. MEGOGO

"Бавария" – "Майнц". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports

"Шахтер" – "Александрия". УПЛ. 17:00. Setanta Sports

УПЛ. 17:00. Setanta Sports "Брайтон" – "Челси". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

ПСЖ – "Труа". Лига 1. 18:00. MEGOGO

"Айнтрахт" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30. Setanta Sports

"Фулгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Ливерпуль" – "Лидс". АПЛ. 21:45. Setanta Sports

"Валенсия" – "Барселона". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 30 октября

Чемпионат Украины порадует тремя поединками. Сначала сыграют "Днепр-1" – "Черноморец", Затем на игру выйдут "Львов" и "Металлист", а на последок поединок "Динамо" – "Кривбасс". В АПЛ состоятся матчи с участием "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". "Реал" ожидает игра с "Жироной", "Аталанта" будет доказывать, что не в кризисе в игре с "Эмопли". В Германии должен быть интересен матч между лидером "Унионом" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.