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Битва 2-й и 3-й команды УПЛ, испытание для Динамо. Расписание футбола на 28-30 октября
Традиционная подборка самых интересных матчей на неделю
Фото: ФК Шахтар Донецьк
UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующих выходных – с 24 по 30 октября.
Пятница, 28 октября
"Металлист 1925" уже с новым главным тренером сыграет с "Зарей". Во Франции "Ланс", который сейчас идет на втором месте, сыграет с "Тулузой".
- "Металлист 1925" – "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Ланс" – "Тулуза". Лига 1. 22:00. MEGOGO
Суббота, 29 октября
В УПЛ нас ждет два матча. Сначала "Ворскла" сыграет с "Минаем", а затем центральная встреча всего тура – "Шахтер" – "Александрия". В Англии "Сити" приедет в гости к "Лестеру", "Челси" сыграет на выезде с "Брайтоном" Де Дзерби, "Эвертон" после победы над "Кристалл Пэлас" попытается развить успех в поединке с "Фулхэмом", а на завершение битвы "Ливерпуля" и "Лидса". В Германии центральной будет игра "Айнтрахта" с "Боруссией", в Испании - "Валенсии" с "Барселоной", а в Италии "Наполи" и "Сассуоло".
- "Ворскла" – "Минай". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Лестер" – "Манчестер Сити". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Наполи" – "Сассуоло". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Бавария" – "Майнц". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Шахтер" – "Александрия". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Брайтон" – "Челси". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- ПСЖ – "Труа". Лига 1. 18:00. MEGOGO
- "Айнтрахт" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
- "Фулгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Лидс". АПЛ. 21:45. Setanta Sports
- "Валенсия" – "Барселона". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 30 октября
Чемпионат Украины порадует тремя поединками. Сначала сыграют "Днепр-1" – "Черноморец", Затем на игру выйдут "Львов" и "Металлист", а на последок поединок "Динамо" – "Кривбасс". В АПЛ состоятся матчи с участием "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". "Реал" ожидает игра с "Жироной", "Аталанта" будет доказывать, что не в кризисе в игре с "Эмопли". В Германии должен быть интересен матч между лидером "Унионом" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.
- "Днепр-1" – "Черноморец". УПЛ. 13:00. 2+2/УНИАН
- "Эмполи" – "Аталанта". Серия А. 13:30. MEGOGO
- "Львов" – "Металлист". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Арсенал" – "Борнмут". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Унион" – "Боруссия" М. Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Динамо" – "Кривбасс". УПЛ. 17:00. 2+2/УНИАН
- "Реал" – "Жирона". Ла Лига. 17:15. MEGOGO
- МЮ – "Вест Хэм". АПЛ. 18:15. Setanta Sports
- "Торино" – "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Лион" – "Лилль". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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