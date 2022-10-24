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Шахтер сыграет за выход в плей-офф, последний шанс Динамо. Расписание футбола на 24-30 октября
Традиционная подборка самых интересных матчей на неделю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 24 по 30 октября.
Понедельник, 24 октября
В первый день недели состоится два матча УПЛ, будет на что посмотреть и в АПЛ. Возможно, кого-нибудь заинтересуют Италия и Испания.
- "Кривбасс" – "Ингулец". УПЛ. 13:00. Setanta Sports+
- "Колос" – "Черноморец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports+
- "Вест Хэм" – "Борнмут". АПЛ. 22:00. Setanta Sports+
- "Сассуоло" – "Верона". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Селта" - "Хетафе". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Вторник, 25 октября
Наконец-то возвращаются еврокубки. И снова держим кулаки за "Шахтер", который может досрочно оформить выход в плей-офф Лиги Европы и при этом сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
- "Зальцбург" – "Челси". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Севилья" – "Копенгаген". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Селтик" – "Шахтер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Лейпциг" – "Реал". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Бенфика" – "Ювентус". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- ПСЖ – "Маккаби". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Динамо" З – "Милан". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
Среда, 26 октября
Теоретически "Барселона" еще не упустила шансов на плей-офф Лиги Чемпионов, но обязательно нужно побеждать "Баварию". Матч примечателен еще и встречей Левандовского с бывшими партнерами.
- "Брюгге" – "Порту". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Интер" – "Виктория". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Барселона" – "Бавария". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Аякс" – "Ливерпуль". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Атлетико" – "Байер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Айнтрахт" – "Марсель". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Наполи" – "Рейнджерс". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Спортинг". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
Четверг, 27 октября
Момент истины для "Динамо". Если оно все же хочет попасть в еврокубковую весну, нужно побеждать АЕК на Кипре. "Днепру-1" нужно обезопасить свою позицию от посягательств "Аполлона". Среди прочего самым сочным выглядит пара ПСВ – "Арсенал".
- АЕК – "Динамо" Киев. Лига Европы. 19:45. MEGOGO
- ПСВ – "Арсенал". Лига Европы. 19:45. MEGOGО
- "Днепр-1" – "Аполлон". Лига конференций. 22:00. MEGOGO
Пятница, 28 октября
"Металлист 1925" уже с новым главным тренером сыграет с "Зарей". Во Франции "Ланс", который сейчас идет на втором месте, сыграет с "Тулузой".
- "Металлист 1925" – "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Ланс" – "Тулуза". Лига 1. 22:00. MEGOGO
Суббота, 29 октября
В УПЛ нас ждет два матча. Сначала "Ворскла" сыграет с "Минаем", а затем центральная встреча всего тура – "Шахтер" – "Александрия". В Англии "Сити" приедет в гости к "Лестеру", "Челси" сыграет на выезде с "Брайтоном" Де Дзерби, "Эвертон" после победы над "Кристалл Пэлас" попытается развить успех в поединке с "Фулхэмом", а на завершение битвы "Ливерпуля" и "Лидса". В Германии центральной будет игра "Айнтрахта" с "Боруссией", в Испании - "Валенсии" с "Барселоной", а в Италии "Наполи" и "Сассуоло".
- "Ворскла" – "Минай". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Лестер" – "Манчестер Сити". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Наполи" – "Сассуоло". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Бавария" – "Майнц". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Шахтер" – "Александрия". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Брайтон" – "Челси". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- ПСЖ – "Труа". Лига 1. 18:00. MEGOGO
- "Айнтрахт" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
- "Фулгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Лидс". АПЛ. 21:45. Setanta Sports
- "Валенсия" – "Барселона". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 30 октября
Чемпионат Украины порадует сразу четырьмя поединками. Одновременно сыграют "Днепр-1" – "Черноморец" и "Ингулец" – "Рух". Затем на игру выйдут "Львов" и "Металлист", а на последок поединок "Динамо" – "Кривбасс". В АПЛ состоятся матчи с участием "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". "Реал" ожидает игра с "Жироной", "Аталанта" будет доказывать, что не в кризисе в игре с "Эмопли". В Германии должен быть интересен матч между лидером "Унионом" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.
- "Днепр-1" – "Черноморец". УПЛ. 13:00. 2+2/УНИАН
- "Ингулец" – "Движение". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Эмполи" – "Аталанта". Серия А. 13:30. MEGOGO
- "Львов" – "Металлист". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Арсенал" – "Борнмут". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Унион" – "Боруссия" М. Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Динамо" – "Кривбасс". УПЛ. 17:00. 2+2/УНИАН
- "Реал" – "Жирона". Ла Лига. 17:15. MEGOGO
- МЮ – "Вест Гэм". АПЛ. 18:15. Setanta Sports
- "Торино" – "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Лион" – "Лилль". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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