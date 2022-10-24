Шахтер сыграет за выход в плей-офф, последний шанс Динамо. Расписание футбола на 24-30 октября

UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 24 по 30 октября.

Понедельник, 24 октября

В первый день недели состоится два матча УПЛ, будет на что посмотреть и в АПЛ. Возможно, кого-нибудь заинтересуют Италия и Испания.

"Кривбасс" – "Ингулец". УПЛ. 13:00. Setanta Sports+

"Колос" – "Черноморец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports+

"Вест Хэм" – "Борнмут". АПЛ. 22:00. Setanta Sports+

"Сассуоло" – "Верона". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Селта" - "Хетафе". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Вторник, 25 октября

Наконец-то возвращаются еврокубки. И снова держим кулаки за "Шахтер", который может досрочно оформить выход в плей-офф Лиги Европы и при этом сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Зальцбург" – "Челси". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Севилья" – "Копенгаген". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Селтик" – "Шахтер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO "Лейпциг" – "Реал". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Бенфика" – "Ювентус". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

ПСЖ – "Маккаби". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Динамо" З – "Милан". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Среда, 26 октября

Теоретически "Барселона" еще не упустила шансов на плей-офф Лиги Чемпионов, но обязательно нужно побеждать "Баварию". Матч примечателен еще и встречей Левандовского с бывшими партнерами.

"Брюгге" – "Порту". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Интер" – "Виктория". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Барселона" – "Бавария". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO "Аякс" – "Ливерпуль". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Атлетико" – "Байер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Айнтрахт" – "Марсель". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Наполи" – "Рейнджерс". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Тоттенхэм" – "Спортинг". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Четверг, 27 октября

Момент истины для "Динамо". Если оно все же хочет попасть в еврокубковую весну, нужно побеждать АЕК на Кипре. "Днепру-1" нужно обезопасить свою позицию от посягательств "Аполлона". Среди прочего самым сочным выглядит пара ПСВ – "Арсенал".

АЕК – "Динамо" Киев. Лига Европы. 19:45. MEGOGO

Лига Европы. 19:45. MEGOGO ПСВ – "Арсенал". Лига Европы. 19:45. MEGOGО

"Днепр-1" – "Аполлон". Лига конференций. 22:00. MEGOGO

Пятница, 28 октября

"Металлист 1925" уже с новым главным тренером сыграет с "Зарей". Во Франции "Ланс", который сейчас идет на втором месте, сыграет с "Тулузой".

"Металлист 1925" – "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Ланс" – "Тулуза". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 29 октября

В УПЛ нас ждет два матча. Сначала "Ворскла" сыграет с "Минаем", а затем центральная встреча всего тура – ​​"Шахтер" – "Александрия". В Англии "Сити" приедет в гости к "Лестеру", "Челси" сыграет на выезде с "Брайтоном" Де Дзерби, "Эвертон" после победы над "Кристалл Пэлас" попытается развить успех в поединке с "Фулхэмом", а на завершение битвы "Ливерпуля" и "Лидса". В Германии центральной будет игра "Айнтрахта" с "Боруссией", в Испании - "Валенсии" с "Барселоной", а в Италии "Наполи" и "Сассуоло".

"Ворскла" – "Минай". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

"Лестер" – "Манчестер Сити". АПЛ. 14:30. Setanta Sports

"Наполи" – "Сассуоло". Серия А. 16:00. MEGOGO

"Бавария" – "Майнц". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports

"Шахтер" – "Александрия". УПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Брайтон" – "Челси". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

ПСЖ – "Труа". Лига 1. 18:00. MEGOGO

"Айнтрахт" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30. Setanta Sports

"Фулгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Ливерпуль" – "Лидс". АПЛ. 21:45. Setanta Sports

"Валенсия" – "Барселона". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 30 октября

Чемпионат Украины порадует сразу четырьмя поединками. Одновременно сыграют "Днепр-1" – "Черноморец" и "Ингулец" – "Рух". Затем на игру выйдут "Львов" и "Металлист", а на последок поединок "Динамо" – "Кривбасс". В АПЛ состоятся матчи с участием "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". "Реал" ожидает игра с "Жироной", "Аталанта" будет доказывать, что не в кризисе в игре с "Эмопли". В Германии должен быть интересен матч между лидером "Унионом" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.