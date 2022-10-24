Источник: Кривенцов продолжает пребывать на контракте с Металлистом 1925

Контракт экс-главного тренера "Металлиста 1925" Валерия Кривенцова остается в силе. Об этом сообщает ведущий программы KDK Андрей Сенькив.

"Кривенцов продолжает оставаться на контракте с "Металлистом 1925". Это похоже на историю Шевченко с "Дженоа". Это такой европейский вектор – у "Дженоа" когда-то было четыре тренера, у харьковчан сейчас три: Голодюк, Эдмар и Кривенцов.

Факт номер два – его характер. Об этом знают все футболисты, которые играли под его руководством, и не только футболисты. Потому что похожие истории у него были повсюду, где он работал – и в "Шахтере", и в "Мариуполе". Это человек, очень хорошо знающий футбол и умеющий строить игру, но имеющий проблемы с коммуникацией с точки зрения разрядки ситуации (атмосферы, шуток и т. п.).

Также у него есть проблемы с медиа, с которыми он не любит общаться. В результате в клубе сформировалась токсичная ситуация, а каждый из ее участников хотел от нее избавиться", – сказал журналист.