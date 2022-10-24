"Нужно быть внимательнее". Лучано Лучи дискредитировал процесс ответственности за ошибки в судейском корпусе

Я давно уже работаю судейским экспертом, так что по долгу службы проанализировал судейство Максима Козиряцкого в матче 9-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла". Хочу акцентировать внимание на ошибке рефери, допущенной на 79-й минуте. Тогда Скляр, блокируя удар Дениса Гармаша, сыграл рукой, что и зафиксировал судья. Но Козиряцкий ограничился лишь назначением штрафного удара без желтой карточки нарушителю. Хотя эта желтая для Скляра могла стать второй и превратиться в красную.

Козиряцкий не впервые в этом сезоне фигурирует в отчетах о несправедливых решениях судей. По итогам матча 6-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Минай" возник скандал, в ходе которого криворожский клуб в открытом письме выразил категорическое несогласие с решениями арбитров. Главная претензия заключалась в неправомерности удаления Дибанго. Я согласен с этими выводами. Красная карточка футболисту "Кривбасса" (за две желтые) была ошибочной, ведь в эпизоде ​​на 14-й минуте Козиряцкий неправильно оценил степень нарушения правил. Грубо фолил Волошин, а Дибанго просто по опрометчивости наступил сопернику на ногу. Но желтую карту получил именно камерунец. А на 43-й минуте, когда ему было показано второе предупреждение за якобы отмашку, фола вообще не было. Была борьба и футболист команды-соперницы, падая, ударился об руку Дибанго. Это обычный игровой эпизод, трактовка которого Козиряцким коренным образом неправильна.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на матче работала система VAR.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

А вот дальнейшие события свидетельствуют об абсолютной дискредитации процесса ответственности за ошибки руководителями судейского корпуса. Козиряцкий не просто не был наказан, он и дальше получал работу в каждом туре. Во время седьмого и восьмого игровых дней УПЛ Козиряцкий работал четвертым арбитром, на девятый игровой день получил статус арбитра в поле матча "Динамо" - "Ворскла". И снова ошибся.

Как стало известно журналистам UA-Футбол, после матча "Кривбасс" - "Минай" Максим Козиряцкий получил от Лучано Лучи сообщение следующего содержания: "Нужно быть внимательнее". Этими тремя словами и ограничилась реакция Лучано Лучи на вопиющую ошибку судьи, повлиявшую на ход матча, судьбу одной из команд и повлекшую за собой отстранение футболиста на следующий тур. Следствием более десятилетнего срока работы Лучано Лучи в Украине является не прогресс наших судей (до сих пор ни один арбитр не поднялся хотя бы на уровень группового раунда Лиги чемпионов), а разрушение базовых принципов поощрения-наказания, без которых невозможно гармоничное развитие и рост судейского профессионализма.

Еще раз напоминаю, что безнаказанность порождает вседозволенность. К сожалению, это один из главных "принципов", на которых строится работа Лучано Лучи в Украине.