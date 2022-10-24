  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Нужно быть внимательнее". Лучано Лучи дискредитировал процесс ответственности за ошибки в судейском корпусе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нужно быть внимательнее". Лучано Лучи дискредитировал процесс ответственности за ошибки в судейском корпусе

Премьер-лига
(1 голосов)

На примере Максима Козиряцкого

"Нужно быть внимательнее". Лучано Лучи дискредитировал процесс ответственности за ошибки в судейском корпусе

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Мирослав Ступар Автор UA-Футбол
Новина українською

Я давно уже работаю судейским экспертом, так что по долгу службы проанализировал судейство Максима Козиряцкого в матче 9-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла". Хочу акцентировать внимание на ошибке рефери, допущенной на 79-й минуте. Тогда Скляр, блокируя удар Дениса Гармаша, сыграл рукой, что и зафиксировал судья. Но Козиряцкий ограничился лишь назначением штрафного удара без желтой карточки нарушителю. Хотя эта желтая для Скляра могла стать второй и превратиться в красную.

Читайте такжеАрбитр мог удалить игрока команды-соперницы Динамо. Но вторую желтую за игру рукой не показал

Козиряцкий не впервые в этом сезоне фигурирует в отчетах о несправедливых решениях судей. По итогам матча 6-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Минай" возник скандал, в ходе которого криворожский клуб в открытом письме выразил категорическое несогласие с решениями арбитров. Главная претензия заключалась в неправомерности удаления Дибанго. Я согласен с этими выводами. Красная карточка футболисту "Кривбасса" (за две желтые) была ошибочной, ведь в эпизоде ​​на 14-й минуте Козиряцкий неправильно оценил степень нарушения правил. Грубо фолил Волошин, а Дибанго просто по опрометчивости наступил сопернику на ногу. Но желтую карту получил именно камерунец. А на 43-й минуте, когда ему было показано второе предупреждение за якобы отмашку, фола вообще не было. Была борьба и футболист команды-соперницы, падая, ударился об руку Дибанго. Это обычный игровой эпизод, трактовка которого Козиряцким коренным образом неправильна.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на матче работала система VAR.

Читайте также"Не понимаем, каким образом использовался ВАР" - Кривбасс недоволен судейством в матче с Минаем

Максим Козиряцький

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

А вот дальнейшие события свидетельствуют об абсолютной дискредитации процесса ответственности за ошибки руководителями судейского корпуса. Козиряцкий не просто не был наказан, он и дальше получал работу в каждом туре. Во время седьмого и восьмого игровых дней УПЛ Козиряцкий работал четвертым арбитром, на девятый игровой день получил статус арбитра в поле матча "Динамо" - "Ворскла". И снова ошибся.

Как стало известно журналистам UA-Футбол, после матча "Кривбасс" - "Минай" Максим Козиряцкий получил от Лучано Лучи сообщение следующего содержания: "Нужно быть внимательнее". Этими тремя словами и ограничилась реакция Лучано Лучи на вопиющую ошибку судьи, повлиявшую на ход матча, судьбу одной из команд и повлекшую за собой отстранение футболиста на следующий тур. Следствием более десятилетнего срока работы Лучано Лучи в Украине является не прогресс наших судей (до сих пор ни один арбитр не поднялся хотя бы на уровень группового раунда Лиги чемпионов), а разрушение базовых принципов поощрения-наказания, без которых невозможно гармоничное развитие и рост судейского профессионализма.

Еще раз напоминаю, что безнаказанность порождает вседозволенность. К сожалению, это один из главных "принципов", на которых строится работа Лучано Лучи в Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде