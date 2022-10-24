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С целью экономии времени. Динамо примет Кривбасс во Львове
Игра запланирована на 30 октября
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Матч 10-го тура УПЛ "Динамо" - "Кривбасс" пройдет во Львове, сообщает ресурс Dynamo.kiev.ua. Первоначально игру планировали провести в Киеве, но из-за логистических проблем это намерение было подкорректировано.
Дело в того, что за три дня до матча чемпионата киевлянам предстоит играть в Лиге Европы на Кипре с местным "АЕКом". Возвращение домой займет слишком много времени, ведь по территории Украины можно перемещаться лишь наземным транспортом.
Соответственно Львов выбран местом проведения матча "Динамо" — "Кривбасс" как город, расположенный недалеко от западной границы Украины, чтобы сократить длину наземного пути "бело-синих" (расстояние от Львова до Киева составляет более 500 км.).
Добавим, что матч "Динамо" — "Кривбасс" состоится в ближайшее воскресенье, 30 октября. Начало — в 17:00.
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