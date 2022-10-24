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С целью экономии времени. Динамо примет Кривбасс во Львове

Премьер-лига
(2 голосов)

Игра запланирована на 30 октября

С целью экономии времени. Динамо примет Кривбасс во Львове

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Матч 10-го тура УПЛ "Динамо" - "Кривбасс" пройдет во Львове, сообщает ресурс Dynamo.kiev.ua. Первоначально игру планировали провести в Киеве, но из-за логистических проблем это намерение было подкорректировано.

Дело в того, что за три дня до матча чемпионата киевлянам предстоит играть в Лиге Европы на Кипре с местным "АЕКом". Возвращение домой займет слишком много времени, ведь по территории Украины можно перемещаться лишь наземным транспортом.

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Соответственно Львов выбран местом проведения матча "Динамо" — "Кривбасс" как город, расположенный недалеко от западной границы Украины, чтобы сократить длину наземного пути "бело-синих" (расстояние от Львова до Киева составляет более 500 км.).

Добавим, что матч "Динамо" — "Кривбасс" состоится в ближайшее воскресенье, 30 октября. Начало — в 17:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.10.2022 в 14:26
Це щоб не такі втомлені програли ? Завжди приємніше бачити не дуже втомлєного пєрпектівнаго Циганкова і свіжовиспавшогося Сидорчука . Ну а родзинка на тортику - гарнопровітрена макітра Бєсєдіна - асист на асисті чекай !
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.10.2022 в 14:11
Кривбасс кто-нибудь спрашивал?
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