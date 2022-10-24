Матч Кривбасс - Ингулец приостановлен из-за воздушной тревоги

Матч 9-го тура УПЛ "Кривбасс" - Ингулец" приостановлен из-за воздушной тревоги почти во всей Украине. Сирена прозвучала на 25-й минуте встречи. Поединок играют в Киеве на НСК "Олимпийский".

Сразу после этого главный арбитр встречи Екатерина Монзуль дала свисток и футболисты отправились в укрытие. Счет в матче на момент приостановки пока 0:0.

Отметим, что за ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.