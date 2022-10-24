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Матч Кривбасс - Ингулец приостановлен из-за воздушной тревоги
Игра проходит в Киеве
Фото: ФК Кривбасс
Матч 9-го тура УПЛ "Кривбасс" - Ингулец" приостановлен из-за воздушной тревоги почти во всей Украине. Сирена прозвучала на 25-й минуте встречи. Поединок играют в Киеве на НСК "Олимпийский".
Сразу после этого главный арбитр встречи Екатерина Монзуль дала свисток и футболисты отправились в укрытие. Счет в матче на момент приостановки пока 0:0.
Отметим, что за ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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