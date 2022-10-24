  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Кривбасс - Ингулец приостановлен из-за воздушной тревоги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Кривбасс - Ингулец приостановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра проходит в Киеве

Матч Кривбасс - Ингулец приостановлен из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Матч 9-го тура УПЛ "Кривбасс" - Ингулец" приостановлен из-за воздушной тревоги почти во всей Украине. Сирена прозвучала на 25-й минуте встречи. Поединок играют в Киеве на НСК "Олимпийский".

Сразу после этого главный арбитр встречи Екатерина Монзуль дала свисток и футболисты отправились в укрытие. Счет в матче на момент приостановки пока 0:0.

Отметим, что за ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде