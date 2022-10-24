Из-за воздушной тревоги смещено начало матча Колос - Черноморец

В понедельник, 24 октября, должен состояться матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между "Колосом" и "Черноморцем". Начало игры было запланировано на 15:00.

Однако в полдень по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги, отбой которой был зафиксирован только в 14:50. Как сообщает официальный сайт "Колоса", игра начнется ориентировочно в 16:00.

За ходом поединка "Колос" – "Черноморец" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>.