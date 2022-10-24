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ТаТоТаке: В Динамо не интересуются вопросом украинского языка

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Луческу говорит на румынском, Карас переводит на русский

ТаТоТаке: В Динамо не интересуются вопросом украинского языка

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

В киевском "Динамо" (именно в структуре клуба) никто не следит и никто не заинтересован в том, чтобы представители клуба общались на украинском языке.

Многие замечают, что главный тренер Мирча Луческу на официальных мероприятиях отвечает на вопросы журналистов на румынским языке, а его помощник Эмиль Карас переводит на русский, а не украинский язык.

Как сообщают журналисты канала, в клубе просто не занимаются этим вопросом – в "Динамо" не предоставили тренеру человека, который переводил бы на украинский.

Сам Луческу в Украине давно общается только через переводчика.

При этом после 24 февраля украинские игроки "Динамо" (и остальных клубов) дают интервью преимущественно на украинском языке.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с россией Эмил Карас
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (11)
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Джим Слэйд (Харьков)
24.10.2022 в 16:54
И шо? Их внутреннее дело, на каком общаться
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0
-1
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Spokoynо (Київ)
24.10.2022 в 16:41
Тепер зрозуміло чому у ВКДК такі ганебні результати Шахтар перейшов на українську і показує чудові результати, бо де українська, там тільки перемоги А де рюський язик, там поразки і ганьба
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0
-4
Acsakal (Kharkiv)
24.10.2022 в 16:37
В Динамо взагалі багато чим не цікавляться. Наприклад - чесною сплатою податків в бюджет України. І реально: нащо платити ті податки в бюджет, коли є кіпрські оффшори? Ну а так - дійсно. Якщо порівняти зараз Шахтар, де теж закордонний тренер весь час своєї роботи в Україні говорить українською, та "самий-самий патріотичний" клуб зі столиці, то порівняння зрозуміло на чию користь.
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+2
-1
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Spokoynо (Київ)
24.10.2022 в 16:42
Динамо було, є і буде самим популярним клубом України. І якщо українців влаштовують такі податки або ОПЗЖ, то нічого в цьому поганого нема. Чи може ви готові фінансувати клуб? Бажаючих не видно...
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0
-3
Acsakal (Kharkiv)
24.10.2022 в 17:10
Своє лайно не смердить. Ну-ну. Вельми конструктивна позиція. Далі взагалі дискутувати нема про що. Хоча... А ви не думали, що нинішній провал Динамо, це не лише помилки тренера та пофігізм гравців. А може як раз навпаки? Може гравцям набридлі темні шахер-махери опіздіжопських власників? Може їм неприємно відчувати себе нікчемами, що працюють на зрадників, в той самий час, як звичайні українці віддають свої життя за майбутнє України, а інші звичайні українці віддають останні гроші на ЗСУ? Читали про хлопчика, який співом зібрав для ЗСУ більше 1 млн. гривень? А якщо про нього прочитали припустимо Шапаренко, Буяльський та Бущан і подумали про себе: "Маленький хлопчик назбирав величезні для нього гроші і віддає їх ЗСУ, а я, як жалюгідний шахрай, під час війни гроші від держави в конверти ховаю..." Хоча про що я? Це ж Динамо! В його гравців таких думок апріорі бути не може. П.С. Де, коли і скількох українців ви опитали, щоби стверджувати, що їх влаштовує опіздіже?
0
0
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.10.2022 в 16:29
Запретить всем русскоязычным заниматься сексом з україномовними в доминирующих позах. Только снизу и молча!
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0
-1
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.10.2022 в 16:02
Кошмар, на русском языке выражают свои мысли. Отрубить им всем хвосты по самую голову
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0
-3
старий фан (Рівне)
24.10.2022 в 16:28
Богуслаєв, я тебе впізнав. Ану під шконку.
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 15:59
Го*нюки-тотакісти знову хаять ДИНАМО...Ганьба вам, сутулі собаки !
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+1
-3
aleks68
24.10.2022 в 16:16
недоношенный тупой долб....б.прикрой хлебало жертва аборта
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 16:18
Дуже приємно ! А я Просто Квашин !
+1
-2

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