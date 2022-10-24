ТаТоТаке: В Динамо не интересуются вопросом украинского языка

В киевском " Динамо " (именно в структуре клуба) никто не следит и никто не заинтересован в том, чтобы представители клуба общались на украинском языке.

Многие замечают, что главный тренер Мирча Луческу на официальных мероприятиях отвечает на вопросы журналистов на румынским языке, а его помощник Эмиль Карас переводит на русский, а не украинский язык.

Как сообщают журналисты канала, в клубе просто не занимаются этим вопросом – в "Динамо" не предоставили тренеру человека, который переводил бы на украинский.

Сам Луческу в Украине давно общается только через переводчика.

При этом после 24 февраля украинские игроки "Динамо" (и остальных клубов) дают интервью преимущественно на украинском языке.