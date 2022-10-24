Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТаТоТаке: В Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Луческу говорит на румынском, Карас переводит на русский
Скриншот: ТК Футбол
В киевском "
Многие замечают, что главный тренер Мирча Луческу на официальных мероприятиях отвечает на вопросы журналистов на румынским языке, а его помощник Эмиль Карас переводит на русский, а не украинский язык.
Как сообщают журналисты канала, в клубе просто не занимаются этим вопросом – в "Динамо" не предоставили тренеру человека, который переводил бы на украинский.
Сам Луческу в Украине давно общается только через переводчика.
При этом после 24 февраля украинские игроки "Динамо" (и остальных клубов) дают интервью преимущественно на украинском языке.
Популярное сейчас
- Главный военком Киева: Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет
- Шахтер сыграет за выход в плей-офф, последний шанс Динамо. Расписание футбола на 24-30 октября
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО