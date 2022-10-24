На россии заявили, что перевели силы в готовность к выполнению задач в условиях радиации

Как известно, в минувшие выходные москва начала активную информационную кампанию о том, что Украина якобы готовится взорвать так называемую "грязную бомбу". Министр обороны Шойгу обзвонил глав военных ведомств Франции, Турции и Британии и предупредил о рисках.

Конечно, Запад в эти интерпретации не поверил. Уже в понедельник США, Франция и Британия выступили с общим заявлением, в котором отвергли российские обвинения в адрес Украины.

Но на россии не успокаиваются. В частности, министерство обороны рф вновь заявило, что у Украины есть возможности организовать такую ​​бомбу (упоминались предприятия по переработке радиоактивных отходов, специалисты Харьковского физико-технического института и атомные электростанции) ну и, собственно, ведется подготовка к соответствующим действиям.

"В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить россию в качестве ядерного террориста", - говорится в заявлении.

А еще минобороны рф объявило, что силы и средства были приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.