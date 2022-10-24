Козловский: Известный журналист в кабинете Павелко блокировал трансляции Руха

Президент " Руха " Григорий Козловский на своей пресс-конференции, которая транслировалась на клубном YouTube-канале, ответил на вопрос, не используют ли его братья Суркисы в своей войне с УАФ.

– Когда были проблемы с телепулом и нам предлагали зайти на "плюсы", я сразу сказал: "Друзья, без меня". Это ваша история, а это – моя.

Но просто звезды сложились так, что мы стали попутчиками в этом вопросе. Когда нам бесплатно предлагали делать продукт на плюсах, а стоимость одной трансляции около 6 000 долларов, я сказал: "Нет, нет, нет. Я лучше буду платить за это деньги, но чтобы мне не рассказывали, что я с этой группой команд играю в какие-то свои войны. Мы будем вкладывать деньги и делать свой продукт.

И чем все кончилось? На 5-м этаже в кабинете Андрея Васильевича (Павелко) сидел очень известный вам журналист и руководил процессом, как заблокировать трансляцию. Бедняги так перестарались, что заблокировали нам и предматчевую студию.

– Назовите имя журналиста.

– Не скажу.

– Это Александр Денисов?

– Я хочу сказать, что вы очень профессиональный журналист. Точка.

Меня точно не вовлекают в эту войну. Я с этими ребятами знаком, я с ними общаюсь, но в их игры не играю. Когда Суркисы звонили мне и сказали приехать в Киев на матч, мы, мягко говоря, отказались. То же самое я сказал "Шахтеру". Даже не звоните и не просите, мы будем играть так, как пишет книжка. Никаких междусобойчиков у нас не будет.