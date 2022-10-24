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Колос - Черноморец 1:1. Каждый выиграл по тайму

Премьер-лига
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(1 голосов)

Одесситы прерывают серию поражений, коваливцы наконец-то забили гол

Колос - Черноморец 1:1. Каждый выиграл по тайму

фото - УПЛ

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Это была встреча команд, над которыми тяготела ответственность за результат. Особенно это касается "Черноморца", проигравшего в четырех поединках подряд. "Колос" завоевал один балл в трех последних матчах, не забив при этом ни одного гола. Впрочем, ситуацию для коваливцев облегчал уверенный старт, что позволило расположиться в верхней части турнирной таблицы.

В предыдущем туре обе команды потерпели разгромные поражения, что предполагало изменения в стартовых составах. Но они оказались не столь глобальными, как ожидалось. Ярослав Вишняк заменил трех игроков – вместо Зозули на фланге обороны вышел Золотов, Милько вернулся в центр поля, оставив на скамейке для запасных Ориховского, а на острие Безбородко заменил Попов.

Григорчук продолжил доверять паре центральных защитников Ермаков - Джеймс, несмотря на четыре пропущенных гола от "Зари". Остался справа Путря, а вот слева вышел Селин. В центр поля вернулся опытный Сергей Кравченко, так что в основе не нашлось места Бобко. На остальных позициях действовали те же футболисты, что и в предыдущем туре.

Первый тайм оказался очень "печальным". "Колос" без угрызений совести отдал мяч "Черноморцу". Тот вообще был не против, но в большинстве своем вся игра проходила между центральными защитниками с периодическими подключениями фулбеков. Одесситы, умудренные горьким опытом, пытались играть максимально осторожно, а коваливцы в прессинг не шли, ожидая соперника в центре поля. В конце концов, за 45 минут игры команды создали три эпизода, которые действительно пробуждали эмоции. На 14-й минуте Ермаков после подачи штрафного пробил метров с восьми, но не попал в ворота. На 19-й "Колос" провалился во время своего стандарта и одесситы выбежали втроем на одного Емца. Но Кузык так и не решил, что нужно делать, и позволил защитнику выбить мяч в аут. Но именно с этого углового "Черноморец" и открыл счет – Кравченко выполнил подачу на линию вратарской, а там борьбу выиграл Селин – 0:1.

Вишняк должен был реагировать – его команда выглядела беспомощной. В перерыве тренер "Колоса" выпустил Безбородько вместо Попова, но на игру хозяев это поначалу особо не повлияло. "Черноморец" больше владел мячом и даже стал чаще бить из-за пределов штрафной. Вот только Брагару и Кравченко не хватало точности.

Колокольчик звякнул для одесситов на 57-й минуте, когда Политыло опрометчиво сбросил мяч назад, а Мякушко выскочил из-за спин защитников и пробил по диагонали низом – рядом со штангой. Это был первый момент "Колоса" в матче, на что "Черноморец" сразу ответил моментом Брагару, но с его ударом с угла вратарского справился Волынец.

Однако постепенно "Колос" начал прижимать гостей к их штрафной, а учитывая не слишком высокий индивидуальный уровень, это должно было сыграть с одесситами злую шутку. Сплоховал тот, от кого этого меньше всего ожидали – Сергей Кравченко. Именно он сыграл в ногу Смирному, когда тот уже в штрафной пробрасывал себе мяч под удар. Вышедший на замену Ориховский спокойно реализовал пенальти.

Теперь уже Роман Григорчук начал нервничать, призывая своих подопечных играть уверенно и спокойно. На помощь были брошены Бадибанга, Шторгин и Гладкий. Но сказать, что удалось выровнять положение, нельзя. "Колос" подходил к чужой штрафной площадки гораздо опаснее. На 81-й мог даже выйти вперед, если бы Денис Кузык, только заменивший Ильина с разбитой головой (в столкновении с Селиным), точнее подрезал мяч головой после подачи с фланга от Безбородько. Форвард, к слову, очень качественно придерживал мяч, его передачи всегда шли на обострение. Именно после его скидки Смирный и заработал пенальти.

Впрочем, в последние десять минут равновесие таки установилось – у коваливцев сил продолжать в том же темпе не было, у одесситов идей, как вывести кого-то на удар не нашлось. В итоге – 1:1.

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24 октября. Коваливка. Стадион "Колос"

"Колос" (Коваливка) – "Черноморец" (Одесса) 1:1

Голы: Ориховский 72 пен. – Селин 20

"Колос": Волынець – Золотов, Новак, Чоботенко, Емец – Смирный, Милько (Исаенко 68) – Ильин (Д.Кузык 81), Болбат (Ориховский 58), Мякушко – Попов (Безбородько 46)
Тренер: Ярослав Вишняк

"Черноморец": Непогодов – Путря, Ермаков, Джеймс, Селин – Кравченко, Политыло – Наумец (Бадибанга 73), О.Кузык (Штогрин 72, Фили 88), Брагару – Юсов (Гладкий 73)
Тренер: Роман Григорчук

Арбитр: Виталий Романов
Предупреждения: Чоботенко 35, Безбородько 49, Мякушко 64, Смирный 89 – Брагару 54, Кузык 69, Фили 90+1
Удаление: Мякушко 90+4 (вторая желтая)

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В статье: Евгений Селин Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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jnp49 (ОДЕССА)
24.10.2022 в 19:10
ТЕПЕРЬ ПО-ИГРЕ: Да! Именно КОЛОС является НУ-ОЧЕНЬ-УЖ неудобным соперником для одесситов.., тем не менее сегодняшний матч показал что команда Григорчука вполне могла одержать ВИКТОРИЮ над К.К. Сам матч складывался именно так, особенно в первом тайме! Но УВЫ - старая болезнь - отвратительная реализация голевых моментов. Вообще складывается впечатление что ЧЕРНОМОРЕЦ играет БЕЗ ФОРВАРДОВ, настолько на данный момент это "ПУСТОЕ МЕСТО". Кузык например сегодня был главным "ТОРМОЗОМ" атак, а ведь какие моменты были (!!!) Сделай разницу в два мяча команда до перерыва и думаю практически победа бы досталась морякам. К середине второго тайма команда ПРОСТО СТАЛА и гол в ворота Непогодова назревал. Вот где бы проявить тренерскую мудрость и немного ОСТУДИТЬ порыв соперников заменами.., но опять таки УВЫ - только после пропущенного гола Григорчук решился на замены, а уж появление в очередной раз на поле Штогрина (?????????????????), которого давным давно пора отдавать в аренду в РЕАЛ (ФАРМУ), или-же просто - без аренды, но избавиться от этого ГОРЕ-ФОРВАРДА. Его появление на футбольном газоне - СПЛОШНОЙ БАЛЛАСТ для команды. Хорошо хоть сегодня ГРИ это заметил.
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jnp49 (ОДЕССА)
24.10.2022 в 18:55
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ: Как человеку живущему "любовью и преданностью" к одесскому клубу все ШРАМЫ из истории клуба мне весьма памятны. Пару-тройку лет назад именно в противостоянии ЧЕРНОМОРЦА и КОЛОСА решался вопрос кому БЫТЬ в УПЛ. ЧЕРНОМОРЕЦ тогда это право ОТСТАИВАЛ.., но увы - в Коваливке после нулевой ничьей в ОДЕССЕ моряки уступили 0-2. Причём тот матч "обслуживал" в поле именно арбитр, который и сегодня "присутствовал" в качестве главного рефери - рОМАНОВ! Как-же не помнить ТРИ (???) пенальти назначенные в ворота ЧЕРНОМОРЦА. С тех пор именно этот арбитр пользуется у меня самой что-ни-на есть ОТРИЦАИЕЛЬНОЙ "ЛЮБОВЬЮ". Вот и сегодня (КТО-БЫ СОМНЕВАЛСЯ) при первом "удобном" случае арбитр указал НА ТОЧКУ! Наверняка 8 из 10 арбитров такой пенальти бы просто ИГНОРИРОВАЛИ, но очевидно что в Коваливке любят и умеют работать с арбитрами - тем более уже "ОКАЗЫВАВШИМИ УСЛУГИ" тамошнему "К.К". Увы, но очевидно нынешнее поколение тренеров одесситов таких "МЕЛКИХ" деталей могло и не знать...
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