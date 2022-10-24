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Вернидуб: Главное, что победили

Премьер-лига
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Главный тренер Кривбасса - о первой победе в чемпионате

Вернидуб: Главное, что победили

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Ингульцем" (2:1) в 9 туре УПЛ.

"Самое главное то, что команда сегодня победила. Игра была очень тяжелая. Соперник тоже неплохо поработал, у них тоже были моменты. Они классно закрывались. Особенно тяжело нам было первые 20 минут, до сирены. И это было видно, что у нас практически не было подходов. Возможно, воздушная тревога и сыграла немаловажную роль, ведь сумели перестроиться.

Начали играть с одним опорным полузащитником, а второго выдвинули вперед, чтобы он исполнял роль "восьмерки". Мы понимали, что оборону этой команды можно сломать только после фланговых атак, потому что центральную зону они очень хорошо перекрывают. Предыдущие матчи "Ингульца" в чемпионате были равны: четыре ничьих и три поражения.

Но поражения 0:1, 1:2, то есть "на тоненького". А последняя их игра против "Днепра-1", лидера чемпионата – 2:2, тоже о многом говорит. Что касается нашей игры, то главное, что победили. Не хотелось бы ничего сейчас комментировать, надо сесть, разобрать, проанализировать и только потом о чем-то говорить", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Кривбас

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