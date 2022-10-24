Calciomercato: Мудрик - в шорт-листе лондонского Арсенала

Хавбек " Шахтера " Михаил Мудрик остается одной из главных трансферных целей лондонского "Арсенала".

Отмечается, что хавбек является первым номером в шорт-листе лондонского клуба.

Как сообщает Calciomercato, 21-летнего игрока сильно хочет видеть наставник команды Микель Артета.

По версии источника, "канониры" готовы заплатить за Мудрика 35 млн евро.

Ранее сообщалось, что побороться за Михаила Мудрика намерен "Ювентус". Есть планы на украинца и у "Ромы" .

Напомним, что с начала нового сезона в 10 матчах УПЛ и ЛЧ Мудрик выполнил 12 результативных действий - забил 5 голов и отдал 7 ассистов.