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Проблемы Днепра-1: три игрока вылетели из-за травм
Бланко, Громов и Гуцуляк
Фото: scdnipro1.com.ua
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Хавбек Доминго Бланко в матче с "Ингульцом" 19 октября получил травму, из-за которой пропустит 6 недель.
Форвард Артем Громов в этом году уже не сыграет.
Также травма у вингера Алексея Гуцуляка, который пропустит матч против "Аполлона" в Лиге конференций 27 октября.
Напомним, что "Днепр-1" в ближайший четверг сыграет с "Аполлоном" в Лиге конференций 27 октября.
Команда сейчас лидирует в чемпионате Украины.
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