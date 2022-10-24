Проблемы Днепра-1: три игрока вылетели из-за травм

" Днепр-1 " из-за травм потерял трех игроков, сообщает KDK.

Хавбек Доминго Бланко в матче с "Ингульцом" 19 октября получил травму, из-за которой пропустит 6 недель.

Форвард Артем Громов в этом году уже не сыграет.

Также травма у вингера Алексея Гуцуляка, который пропустит матч против "Аполлона" в Лиге конференций 27 октября.

Напомним, что "Днепр-1" в ближайший четверг сыграет с "Аполлоном" в Лиге конференций 27 октября.

Команда сейчас лидирует в чемпионате Украины.