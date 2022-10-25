Легионер Динамо и крутые лидеры Александрии. Символическая сборная девятого тура УПЛ

Девятый тур подарил зрителям семь из восьми игр, однако к качеству футбола оставались вопросы. Лишь в одной игре команды смогли выжать больше двух голов, лишь в одном поединке одна из сторон добилась преимущества более чем в один точный удар. В общем, тур получился равным, о чем, например, говорят центральные игры. "Динамо" и "Ворскла" не определили сильнейшего, а "Днепр-1" с огромным трудом выжал три бала против "Металлиста".

Однако даже в не самом веселом туре нашлись герои, из которых можно составить символическую сборную. На этот раз мы сделали ставку на современную формацию 4-3-3.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Один из лучших киперов прошлого сезона нестабильно начал свой путь в новой кампании, однако в игре против "Динамо" своего тренера и товарищей он не подвел. Да, возможно при пропущенном голе Ризнык зря далеко вышел из ворот, однако последующие девять сейвов перекрывают все остальное.

Правый защитник - Максим Имереков, "Заря"

Несмотря на то, что профильная позиции Имерекова - центрбек, справа в обороне он играл во время своей карьеры, а потому вполне сгодится для нашей команды. "Заря" ван Леувена провела второй "сухой" матч кряду, а опытный Имереков провел достаточно уверенный матч. В одном из эпизодов он не позволил отличиться Геннадию Пасичу, а ведь момент был опасным.

Центральный защитник - Эдуард Сарапий, "Днепр-1"

Далеко не самый яркий защитник лидера УПЛ, однако со своими обязанностями он справляется отлично. Против "Металлиста" днепряне Кучера вернулись к "сухим" матчам, чему по-своему поспособствовал и сам Сарапий. Играл он достаточно надежно, и, что самое главное, спокойно. А ведь хладнокровие - отличительная черта качественного центрбека.

Центральный защитник - Евгений Селин, "Черноморец"

Опытный футболист одесситов стал одним из самых ярких участников матча своей команды против "Колоса". На счету Евгения забитый гол, который вывел "моряков" вперед, а также заработанная желтая карточка для Мякушко, которая стала второй для вингера ковалевцев. Да, коллектив Григорчука не провел "сухой" матч, но вины Селина особой в этом нет.

Левый защитник - Андрей Цуриков, "Александрия"

"Львов" почти не нагружал команду Гуры в обороне, а потому крайним защитникам ничего оставалось, как подключаться к атаке. Особенно активно этим занимался Цуриков, количество подключений вперед которого во втором тайме переросло в качество. Именно Андрей шикарным ударом укрепил преимущество "Александрии", принеся "горожанам" важные три очка.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Ставить Пихаленка в символичную сборную уже стало моветоном, но ведь он действительно в отличной форме. Александр продолжает тащить за собой центр поля "Днепра-1", а его голевая передача на Когута в конце стала решающей. Возможно, Пихаленок не такой яркий футболист как Артем Довбик, но он не менее ценен для Александра Кучера.

Центральный полузащитник - Джастин Лонвейк, "Динамо"

22-летний хавбек впервые вышел в основе киевлян, и стоит признать, что смотрелся он весьма солидно. У "Динамо" после травмы Шапаренко не осталось игрока в центре поля, который может отдать качественный пас в касание, или в нужные моменты ускорить игру. Против "Ворсклы" Лонвейк показал, что часть этих функций можно возложить на него. Ждем и дальше его в старте команды Луческу.

Центральный полузащитник - Артем Габелок, "Металлист 1925"

Увольнение Валерия Кривенцова удивило многих, а первый матч нового тренерского штаба, которым управлял Эдмар, получился очень непростым. Большую часть второй половины харьковчане проигрывали, однако в конце сумели сравнять счет. Во многом гол случился благодаря Габелку, который подключился на дальнюю штангу, вступил в борьбу с Ляхом и заставил того срезать круглого в свои ворота.

Правый нападающий - Владислав Калитвинцев, "Александрия"

Во втором туре кряду "горожане" Гуры побеждают с разницей в два мяча, и во второй раз главным героем встречи становится Калитвинцев. До перерыва вингер забил неожиданный гол (здесь вина кипера львовян), а уже во втором тайме отдал классную голевую на Цурикова, когда тот устанавливал окончательный счет.

Центральный нападающий - Роман Дебелко, "Кривбасс"

Здесь двух мнений быть не может. "Кривбасс" впервые в сезоне одержал победу, и именно два удара головой 29-летнего форварда принесли столь важные три бала для команды Юрия Вернидуба. Этот дубль может стать хорошим аргументом, чтобы и в следующих турах ставить Дебелко в основу.

Левый нападающий - Артур Микитишин, "Кривбасс"

Кому-то данная кандидатура может показаться спорной, но здесь важен контекст. "Кривбасс" неплохо прибавил после перерыва, а Микитишин появился именно на 46-й минуте встречи, ускорив игру на своем фланге. К тому же, на счету 19-летнего игрока голевая передача на второй гол Дебелко, который и стал победным.

Главный тренер - Юрий Гура, "Александрия"

Достаточно непросто выбрать наставника в равном туре, а потому отдадим предпочтение тому, чья команда выиграла увереннее всего. "Александрия" прагматично расправилась со "Львовом", добыла уже третью победу кряду и укрепилась в еврокубковой зоне. Пока что Гура делает все правильно, однако впереди у команды сложный календарь, а потому интересно, как тренер сможет подготовить к этому своих подопечных.