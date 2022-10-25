Кто кого?!: Черноморец и Parimatch запускают новое YouTube шоу

Они могут играть и побеждать не только на футбольном поле. Когда на кону собственный авторитет, звезды одесского "Черноморца" готовы преодолевать любые препятствия. А если в соперниках партнер по команде, к тому же бросающий тебе вызов, азарт и желание проявить свои сильные стороны просто зашкаливает.

А значит, самое время узнать "КТО КОГО?!".

ФК "Черноморец" и официальный партнер Parimatch Ukraine запускают новое YouTube шоу, в котором "моряки" соревнуются между собой в очень необычных конкурсах.

Правила шоу просты. Двое участников поочередно выполняют задачи ведущего, и проигравший должен исполнить желание победителя.

"КТО КОГО?!" - драйвовый, взрывной и непредсказуемый проект, раскрывающий футболистов "Черноморца" по-новому.

Переиграет ли Максим Войтиховский Ивана Литвиненко в "ФутБас", и кто кого перегонит в "Офисной гонке" – делайте свои прогнозы и смотрите шоу "КТО КОГО?!" только на YouTube канале CHORNOMORETS TV.