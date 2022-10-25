Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто кого?!: Черноморец и Parimatch запускают новое YouTube шоу
Лайкайте! Комментируйте!
Паріматч
Они могут играть и побеждать не только на футбольном поле. Когда на кону собственный авторитет, звезды одесского "Черноморца" готовы преодолевать любые препятствия. А если в соперниках партнер по команде, к тому же бросающий тебе вызов, азарт и желание проявить свои сильные стороны просто зашкаливает.
А значит, самое время узнать "КТО КОГО?!".
ФК "Черноморец" и официальный партнер Parimatch Ukraine запускают новое YouTube шоу, в котором "моряки" соревнуются между собой в очень необычных конкурсах.
Правила шоу просты. Двое участников поочередно выполняют задачи ведущего, и проигравший должен исполнить желание победителя.
"КТО КОГО?!" - драйвовый, взрывной и непредсказуемый проект, раскрывающий футболистов "Черноморца" по-новому.
Переиграет ли Максим Войтиховский Ивана Литвиненко в "ФутБас", и кто кого перегонит в "Офисной гонке" – делайте свои прогнозы и смотрите шоу "КТО КОГО?!" только на YouTube канале CHORNOMORETS TV.
Популярное сейчас
- Суркис: Луческу делает все правильно. Он уйдет из Динамо только победителем
- Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Легионер Динамо и крутые лидеры Александрии. Символическая сборная девятого тура УПЛ
- Первая в сезоне победа Кривбасса, Ингулец и Черноморец – на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Новости по теме
- 09:04 Прогнозы на футбол Колос - Черноморец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 24.10.2022
- 10:21 Украинские Главный тренер Черноморца Роман Григорчук провел первую пресс-конференцию после возвращения в клуб
- 17:26 Прогнозы на футбол Непростые испытания для Вереса и Шахтера. Анонс 6 тура УПЛ от Parimatch