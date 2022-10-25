Премьер-лига
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Автор дубля за три минуты. УПЛ назвала лучшего игрока 9-го тура
Представитель "Кривбасса"
Фото: УПЛ
Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко признан лучшим игроком по итогам 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
29-летний форвард забил дважды за три минуты в ворота петровского "Ингульца" (2:1). Именно его дубль принес первую победу криворожскому клубу в текущем розыгрыше чемпионата.
В экспертный совет вошли Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.
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Источник:УПЛ
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