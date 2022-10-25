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Автор дубля за три минуты. УПЛ назвала лучшего игрока 9-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Представитель "Кривбасса"

Автор дубля за три минуты. УПЛ назвала лучшего игрока 9-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко признан лучшим игроком по итогам 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

29-летний форвард забил дважды за три минуты в ворота петровского "Ингульца" (2:1). Именно его дубль принес первую победу криворожскому клубу в текущем розыгрыше чемпионата.

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В экспертный совет вошли Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
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Источник:
УПЛ

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