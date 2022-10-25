Поворознюк: Козловский просто придурок. Он мне звонит и говорит: "За мной стоят из офиса президента"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился своим мнением о состоявшейся вчера пресс-конференции Григория Козловского. Напомним, что Козловский выступил против УАФ и президента организации Андрея Павелко.

- Ваше видение этой революции в украинском футболе. Поддерживаете ли вы ее?

– А это революция? То, что я вижу, это "гав-гав-гав", а укусить не могу. Конкретики никакой. Если конкретно говоришь, то называй вещи своими именами. Он [говорил] в общем и ни о чем. Я ничего конкретного там не увидел. Факты давай. Тогда будем о чем-то говорить. Я за справедливость и за чистоту футбола тоже. Но давайте о чем-то говорить конкретно.

В Украине два человека: Юлия Тимошенко и Григорий Козловский. Только та в политике, а этот в футболе. Если вы хотите найти проблему, то ее искать не надо: Гриша – это уже и есть проблема. Он сейчас мне звонит и говорит: "За мной стоят из офиса президента, родители "тех" живут у меня, но я сейчас здесь порву всех, давай ко мне". Гриша, у меня есть свое мнение на этот счет. Таких людей, которых он называл, даже я не хочу называть и не буду. Потому что я себя и свое мнение уважаю. Но то, что он говорит, думаю, люди из офиса президента скоро узнают, насколько он гнил, сделают выводы и будет совсем по-другому. Эта пачка, работающая на контрабас всю осознанную жизнь, и за что построилась, и кто у него компаньоны из россии – скоро все будет ясно.

– Вы имеете в виду, что Козловский собирает коалицию против УАФ?

– Конечно.

– А кто в этой коалиции еще?

– Я – нет. А других я не хочу даже говорить. Это же Гриша, он постоянно делает коалицию. Вы вспомните Первую лигу: не доиграть чемпионат – коалиция. Пул – коалиция. Гриша повсюду хочет быть на руководящих должностях, а на самом деле он просто мышь. Он еще не понимает, что он просто шавка в чужих руках.

– В чьих?

– Я же фамилий не называю. Я воспитанный человек. То, что делает сейчас Козловский, он прямо сейчас конкретный придурок.

– Нужны ли изменения в украинском футболе, которые хочет инициировать Козловский?

– В судейском корпусе однозначно. В футболе – однозначно. Я вообще не поддерживаю Павелко, я нейтрален. Я знаю одно: что у нас в клубе чисто, я арбитрам деньги не даю. Самое большое уважение к себе, что я играю за заработанные, а Гриша играет за контрабас. Он мне сегодня позвонил, сказал некоторые вещи, а потом сообщил, что не приедет ко мне на следующий тур: "Ничего ты не сделаешь, потому что у меня в Офисе [президента"] "тот" и "тот". Гриша, если ты считаешь, что кого-то там из офиса привел, и ты можешь воевать со всей Украиной – иногда бывает больно.

Он мне говорил, что в Будапешт едет или еще куда-то. Гриша, ты забыл, наверное, кому виноват за то, что ты в Будапешт едешь. Когда он просил меня сыграть U19 [перенесенный матч предыдущего чемпионата, который уже доигрывали во время войны, благодаря чему "Рух" получил место в Юношеской лиге УЕФА], мне не было кем играть: я привез двенадцать детей. Я меньшего возраста взял, но играл. Я просто играл, кем было. Но для того, чтобы ему это пошло в зачет и он уехал сейчас [заграницу]. Он мне говорит: "Я знаю, что тебе виноват. Но я был такой, а сейчас стал крут, потому что за мной офис". А за мной народ украинский. Посмотрим, кто выиграет.

– Вы требуете от Козловского факты. А у вас они есть, что Козловский играет за контрабас?

– Ты зря меня задел. Я сейчас соберу, так как Козловский, пресс-конференцию, и скажу, сколько он налогов платит в месяц, а сколько ворует. И как он заказал фабрику за 2 млн. долларов. Я все скажу. Он хотел этого, ну значит, будем воевать.

Это Гриша. Этим все сказано. Как он будет платить налоги, посмотрим, будет ли он такие базы строить. А я скромный стадион третий или четвертый год строю. Потому что я что-то заработал за год – немного построил. Еще через год заработал - немного построил. У меня нет ворованных денег. Вот и вся разница между мной и ним, – рассказал Поворознюк в разговоре с Игорем Бурбасом.