Черноморец отказался переносить матч 10-го тура с Днепром-1

Поединок 10-го тура УПЛ Днепр-1 – Черноморец состоится, как и планировалось, 30 октября.

Одесский клуб отказался переносить матч по просьбе днепрян.

В письме, адресованном исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и гендиректору СК Днепр-1, одесский клуб отметил, что не имеет возможности перенести игру 10-го тура Премьер-лиги.

Матч намечен на воскресенье, 30 октября, а в четверг СК Днепр-1 сыграет поединок Лиги конференций против Аполлона.

Черноморец указывает, что понимает ситуацию и всегда готов идти навстречу клубам, представляющим Украину в еврокубках. Но из-за обострения российской агрессии и нанесения ракетных ударов по Киеву ранее уже перенесли поединок 7-го тура Черноморец – Кривбасс. Эта игра состоится 2 декабря.

В связи с этим у Черноморца нет возможности перенести еще одну игру на более поздний срок, указано в заявлении одесского клуба.

Напомним, что Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 22 очка в 8-ми матчах. У Черноморца всего 3 пункта и последняя ступенька.