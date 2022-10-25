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Черноморец отказался переносить матч 10-го тура с Днепром-1
Днепряне хотели перенести матч из-за поединка в Лиге конференций
Фото Павла Кубанова - УАФ
Поединок 10-го тура УПЛ Днепр-1 – Черноморец состоится, как и планировалось, 30 октября.
Одесский клуб отказался переносить матч по просьбе днепрян.
В письме, адресованном исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и гендиректору СК Днепр-1, одесский клуб отметил, что не имеет возможности перенести игру 10-го тура Премьер-лиги.
Матч намечен на воскресенье, 30 октября, а в четверг СК Днепр-1 сыграет поединок Лиги конференций против Аполлона.
В связи с этим у Черноморца нет возможности перенести еще одну игру на более поздний срок, указано в заявлении одесского клуба.
Напомним, что Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 22 очка в 8-ми матчах. У Черноморца всего 3 пункта и последняя ступенька.
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