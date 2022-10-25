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Цыганык: Конфликта нет. Суркис верит, что Луческу исправит ситуацию

Премьер-лига
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Журналист говорит о том, что в Динамо все спокойно

Цыганык: Конфликта нет. Суркис верит, что Луческу исправит ситуацию

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом и тренером Мирчей Луческу рассказал о ситуации в команде.

"Я разговаривал с Игорем Суркисом и Мирчей Луческу. Конфликта между ними нет. Президент клуба понимает, что еще полтора года контракт. Это решение (об увольнении - прим) должен принять только он, но у меня сложилось впечатление, что Суркис верит — Луческу исправит ситуацию.

Президент недоволен результатами, а у Луческу я не увидел того, что он опустил руки. Характер у него не такой. Я бы не говорил, что Луческу уйдет в ближайшее время.

Мне кажется, что и у Суркиса есть вера, что Луческу справится, и у Мирчи есть вера, что он сможет выбраться из этой ситуации", — сказал Цыганык.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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