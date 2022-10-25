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Цыганык: Конфликта нет. Суркис верит, что Луческу исправит ситуацию
Журналист говорит о том, что в Динамо все спокойно
Украинский журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на разговор с президентом "
"Я разговаривал с Игорем Суркисом и Мирчей Луческу. Конфликта между ними нет. Президент клуба понимает, что еще полтора года контракт. Это решение (об увольнении - прим) должен принять только он, но у меня сложилось впечатление, что Суркис верит — Луческу исправит ситуацию.
Президент недоволен результатами, а у Луческу я не увидел того, что он опустил руки. Характер у него не такой. Я бы не говорил, что Луческу уйдет в ближайшее время.
Мне кажется, что и у Суркиса есть вера, что Луческу справится, и у Мирчи есть вера, что он сможет выбраться из этой ситуации", — сказал Цыганык.
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