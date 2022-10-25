Игорь Суркис - в сторону УАФ: Мой брат – больший патриот, чем многие те, кто стучит себя в грудь

Президент Динамо Игорь Суркис высказался об УАФ, президенте Ассоциации Андрее Павелко и последних скандальных событиях вокруг организации.

– На сайте УАФ после вручения подозрения Записоцкому появилось заявление, в котором был намек на причастность к этому вашего брата. Что якобы действующее руководство УАФ остановило деятельность коррупционных схем бывших руководителей Федерации, и этим спровоцировало их на месть. Что можете сказать по этому поводу?

– Я это не собираюсь комментировать. У меня на сегодняшний день с УАФ каким-то образом выровнялись отношения благодаря сборной. Если они намекали на моего брата, то пускай прямо это скажут, и мой брат найдет возможность им ответить. Мой брат – больший патриот, чем многие те, кто стучит себя в грудь.

– Смотрели сегодняшнюю пресс-конференцию президента Руха Григория Козловского?

– Да. Я его могу понять. Он говорит сердцем. Козловский построил такую спортивную инфраструктуру, что многие не смогут построить даже в следующем веке. Помню, как в прошлом году он мне позвонил и сказал: "Твоя команда уже играла в Лиге чемпионов. Уступи, чтобы Рух U-19 провел три матча в чемпионате Украины и, возможно, мы тоже пробьемся в Юношескую лигу УЕФА".

Ну скажите, кто бы на моем месте еще уступил? Было принято единогласное решение о приостановке чемпионата, и точно так же должны были останавливать юношеское первенство. Но я же не стал ему ставить палки в колеса и сказал: "Ты столько построил, что действительно заслуживаешь сыграть в Юношеской Лиге УЕФА". Я понимаю, что у него сердце болит за футбол.

То, что он сегодня озвучил – это эмоции. У меня были точно такие же эмоции, когда мне рекомендовали продать или подарить кому-то клуб. Может быть, я бы отдохнул, но я люблю футбол и продолжаю со своими партнерами финансировать Динамо.

– Кто у вас партнеры?

– Партнер у меня один – это мой брат. Сегодня Динамо финансирует только семья Суркисов.

– Что вы думаете о выборах в УАФ? Нужно менять Павелко и не похоже ли его правление на узурпирование власти?

– В футболе однозначно нужно что-то менять. Одни клубы переносят матчи, другие – нет. То говорили, что календарь должен быть незыблемым, а теперь кому-то разрешают переносить матчи. Мы не сыграли сегодня с Металлистом по одной простой причине – мэрия запретила играть в Киеве. Я еще не знаю, где мы будем играть с Металлистом, нужно сначала назначить дату.

– Под переносами матчей вы имеете в виду Шахтер?

– Да. Но Шахтеру сегодня мы делаем скидку на то, что у них есть шанс пройти дальше в Лиге чемпионов и принести очки Украине в таблицу коэффициентов УЕФА. Поэтому мы закрываем на это глаза.

– Если бы Андрей Шевченко баллотировался на пост президента УАФ, вы бы его поддержали?

– Андрея Шевченко я люблю, уважаю и считаю, что он настоящий профессионал. Если бы мой голос учитывался, я бы поддержал его кандидатуру. Но мой голос, как и голоса 16 клубов Премьер-лиги, к сожалению, нигде не учитываются.