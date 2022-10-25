УПЛ назвала лучшего тренера 9-го тура

Главный тренер " Зари " Патрик ван Леувен признан лучшим тренером 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные ван Леувен обыграли Верес (1:0) и вышли на 4-е место в таблице, сместив при этом оттуда именно ровенчан.

Следующий поединок луганчан в УПЛ с "Металлистом 1925" запланирован на 28 октября.