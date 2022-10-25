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УПЛ назвала лучшего тренера 9-го тура

Премьер-лига
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Обыграв Верес, Заря вышла на 4-е место в таблице

УПЛ назвала лучшего тренера 9-го тура

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен признан лучшим тренером 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные ван Леувен обыграли Верес (1:0) и вышли на 4-е место в таблице, сместив при этом оттуда именно ровенчан.

Следующий поединок луганчан в УПЛ с "Металлистом 1925" запланирован на 28 октября.

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В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
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