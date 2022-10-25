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Суркис: Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем

Премьер-лига
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Контракт построен на джентльменских началах

Суркис: Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о нюансах контракта главного тренера команды Мирчи Луческу.

– Виктор Вацко заявил, что Луческу мог бы уйти из "Динамо", но в его контракте прописана компенсация за разрыв соглашения. Это правда?

– В контракте Луческу не прописаны никакие отступные, если я его увольняю или он уходит сам. У нас контракт построен на джентльменских началах. Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем.

Поверьте мне, если Луческу уйдет из "Динамо", то только победителем. Он делает все правильно. Не надо вешать всех собак на тренера. Дай Бог, чтобы все молодые тренеры так работали, как он. Луческу 24 часа в сутки думает о футболе.

Заявление Вацко – это высосанное из пальца вранье. Я бы ему порекомендовал не заниматься такими дешевыми вещами. Он прекрасно знает мой телефон и, когда нужно, может меня набрать.

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– Также многие говорят, что преемником Луческу станет Игорь Костюк.

– Это неправда. Луческу будет работать с "Динамо" столько, сколько сможет, или если скажет, что этой команде он больше дать ничего не сможет. Нужен небольшой перерыв и Луческу вернет команду на былой уровень. Я в этом уверен! У нас в Украине считанные тренеры, которые могут работать, как Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
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