Фабрицио Романо: Мудрик топ, настоящий талант. Теперь очевидно, почему его не продали за 30 миллионов евро

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо прокомментировал выступление Михаила Мудрика в матче с "Селтиком" (1:1). "Сейчас очевидно, почему "Шахтер" не взял за него 30 миллионов евро", – написал итальянец в твиттере.

Михаил сравнял счет на 58-ой минуте встречи. Позже он отдавал на пустые ворота Даниилу Сикану, но тот не реализовал момент.

Михаил не забивал только "Реалу" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

It’s pretty clear now why Shakhtar Donetsk have turned down €30m bid in August for their talented winger Mykhaylo Mudryk. ⭐️???????? #UCL



Top, really top talent who’s worth more than €45/50m according to Shakhtar. pic.twitter.com/UX2uPQNfRb