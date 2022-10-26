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Фабрицио Романо: Мудрик топ, настоящий талант. Теперь очевидно, почему его не продали за 30 миллионов евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинец всё доказывает на поле

Фабрицио Романо: Мудрик топ, настоящий талант. Теперь очевидно, почему его не продали за 30 миллионов евро

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо прокомментировал выступление Михаила Мудрика в матче с "Селтиком" (1:1). "Сейчас очевидно, почему "Шахтер" не взял за него 30 миллионов евро", – написал итальянец в твиттере.

Михаил сравнял счет на 58-ой минуте встречи. Позже он отдавал на пустые ворота Даниилу Сикану, но тот не реализовал момент.

"Теперь очевидно, почему "Шахтер" отклонил предложение на 30 миллионов евро за талантливого вингера Мудрика в августе.

Топ, настоящий талант, который, ссылаясь на "Шахтер", стоит больше 45/50-ти миллионов евро", – написал инсайдер.

Михаил не забивал только "Реалу" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:47
Він топчик! Це приємно!
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
26.10.2022 в 00:38
Як не втіче вчасно - хана таланту... Не зря ж втікають з "тюрми талантів" (Зінченко,Шапаренко,Малиновський)...
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0
-2
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scorpius (Ck)
26.10.2022 в 00:39
Шапаренко? Так той досі "на нарах"
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+4
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.10.2022 в 00:25
Агенти знають, як розігнати ціну)))
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.10.2022 в 00:25
да, уже и о 60-ти можно подумать
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+1
-1

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