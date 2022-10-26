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Фабрицио Романо: Мудрик топ, настоящий талант. Теперь очевидно, почему его не продали за 30 миллионов евро
Украинец всё доказывает на поле
Фото: ФК Шахтер
Инсайдер и журналист Фабрицио Романо прокомментировал выступление Михаила Мудрика в матче с "Селтиком" (1:1). "Сейчас очевидно, почему "Шахтер" не взял за него 30 миллионов евро", – написал итальянец в твиттере.
Михаил сравнял счет на 58-ой минуте встречи. Позже он отдавал на пустые ворота Даниилу Сикану, но тот не реализовал момент.
"Теперь очевидно, почему "Шахтер" отклонил предложение на 30 миллионов евро за талантливого вингера Мудрика в августе.
Топ, настоящий талант, который, ссылаясь на "Шахтер", стоит больше 45/50-ти миллионов евро", – написал инсайдер.
Михаил не забивал только "Реалу" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
It’s pretty clear now why Shakhtar Donetsk have turned down €30m bid in August for their talented winger Mykhaylo Mudryk. ⭐️???????? #UCL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2022
Top, really top talent who’s worth more than €45/50m according to Shakhtar. pic.twitter.com/UX2uPQNfRb
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