Фабрицио Романо: Мудрик топ, настоящий талант. Теперь очевидно, почему его не продали за 30 миллионов евро

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо прокомментировал выступление Михаила Мудрика в матче с "Селтиком" (1:1). "Сейчас очевидно, почему "Шахтер" не взял за него 30 миллионов евро", – написал итальянец в твиттере.

Михаил сравнял счет на 58-ой минуте встречи. Позже он отдавал на пустые ворота Даниилу Сикану, но тот не реализовал момент.

"Теперь очевидно, почему "Шахтер" отклонил предложение на 30 миллионов евро за талантливого вингера Мудрика в августе. Топ, настоящий талант, который, ссылаясь на "Шахтер", стоит больше 45/50-ти миллионов евро", – написал инсайдер.

Михаил не забивал только "Реалу" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.