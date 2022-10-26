Стало известно, где состоится матч Динамо – Кривбасс

Определилось место проведения матча 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" дома будет принимать криворожский "Кривбасс".

Поединок состоится в воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе "Арена Львов", сообщает пресс-служба бело-синих. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

Динамовцы с 10-ю очками сейчас находятся на 8-м месте в турнирной таблице, а "Кривбасс" с 6-ю - на 13-м.

Напомним, что первоначально игру планировали провести в Киеве, но из-за логистических проблем это намерение было подкорректировано. Дело в том, что 27 октября и 3 ноября "Динамо" проведет матчи группового этапа Лиги Европы - против "АЕКа" на Кипре и "Фенербахче" в Кракове соответственно. Киевляне выбрали Львов для проведения встречи, чтобы не тратить лишнее время на дорогу в Киев и обратно в Польшу.