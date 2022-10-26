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Русол - об отказе Черноморца: УПЛ заняла позицию моя хата скраю

Премьер-лига
(2 голосов)

Одесситы не согласились переносить игру в чемпионате

Русол - об отказе Черноморца: УПЛ заняла позицию моя хата скраю

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол прокомментировал ситуацию вокруг отказа "Черноморца" перенести поединок 10-го тура УПЛ.

"В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом.

Сейчас же они заняли позицию "моя хата с краю", ссылаясь на регламент – вот, старайтесь договориться", – заявил Русол.

Напомним, 27 октября СК "Днепр-1" сыграет поединок против "Аполлона" в Кошице, 30-го – в Ужгороде против "Черноморца", а 3-го в Алкмаре против АЗ.

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В статье: Андрей Русол Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
ТСН ПРОСПОРТ

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