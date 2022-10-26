Русол - об отказе Черноморца: УПЛ заняла позицию моя хата скраю

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол прокомментировал ситуацию вокруг отказа "Черноморца" перенести поединок 10-го тура УПЛ.

"В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом.

Сейчас же они заняли позицию "моя хата с краю", ссылаясь на регламент – вот, старайтесь договориться", – заявил Русол.