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Русол - об отказе Черноморца: УПЛ заняла позицию моя хата скраю
Одесситы не согласились переносить игру в чемпионате
scdnipro1.com.ua
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол прокомментировал ситуацию вокруг отказа "Черноморца" перенести поединок 10-го тура УПЛ.
"В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом.
Сейчас же они заняли позицию "моя хата с краю", ссылаясь на регламент – вот, старайтесь договориться", – заявил Русол.
Напомним, 27 октября СК "Днепр-1" сыграет поединок против "Аполлона" в Кошице, 30-го – в Ужгороде против "Черноморца", а 3-го в Алкмаре против АЗ.
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