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Металлист против Металлиста 1925: УПЛ назвала даты и время матчей 11,12 и 13 туров
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Фото: ФК Динамо Київ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11, 12 и 13 туров сезона 2022/23 годов.
11 ТУР
4 ноября (пятница)
"Ворскла" – "Львов" 13:00
5 ноября (суббота)
"Александрия" – "Колос" 13:00
"Металлист 1925" – "Верес" 15:00
"Заря" – "Металлист" 15:00
"Шахтер" – "Ингулец" 17:00
6 ноября (воскресенье)
"Днепр-1" – "Минай" 13:00
"Черноморец" – "Динамо" 15:00
"Рух" – "Кривбасс" 17:00
12 ТУР
8 ноября (вторник)
"Металлист" – "Металлист 1925" 13:00
"Ингулец" – "Заря" 15:00
9 ноября (среда)
"Кривбасс" – "Ворскла" 13:00
"Верес" – "Шахтер" 15:00
"Колос" – "Днепр-1" 17:00
10 ноября (четверг)
"Львов" – "Рух" 13:00
"Минай" – "Черноморец" 13:00
"Динамо" – "Александрия" 15:00
13 ТУР
13 ноября (воскресенье)
"Ворскла" – "Днепр-1" 13:00
"Александрия" – "Верес" 15:00
"Шахтер" – "Заря" 17:00
"Динамо" – "Колос" 17:00
14 ноября (понедельник)
"Металлист" – "Кривбасс" 13:00
"Рух" - "Минай" 15:00
"Черноморец" – "Львов" 15:00
"Металлист 1925" – "Ингулец" 17:00
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