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Металлист против Металлиста 1925: УПЛ назвала даты и время матчей 11,12 и 13 туров

Премьер-лига
(2 голосов)

Переносов пока нет

Металлист против Металлиста 1925: УПЛ назвала даты и время матчей 11,12 и 13 туров

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11, 12 и 13 туров сезона 2022/23 годов.

11 ТУР

4 ноября (пятница)

"Ворскла" – "Львов" 13:00

5 ноября (суббота)

"Александрия" – "Колос" 13:00

"Металлист 1925" – "Верес" 15:00

"Заря" – "Металлист" 15:00

"Шахтер" – "Ингулец" 17:00

6 ноября (воскресенье)

"Днепр-1" – "Минай" 13:00

"Черноморец" – "Динамо" 15:00

"Рух" – "Кривбасс" 17:00

12 ТУР

8 ноября (вторник)

"Металлист" – "Металлист 1925" 13:00

"Ингулец" – "Заря" 15:00

9 ноября (среда)

"Кривбасс" – "Ворскла" 13:00

"Верес" – "Шахтер" 15:00

"Колос" – "Днепр-1" 17:00

10 ноября (четверг)

"Львов" – "Рух" 13:00

"Минай" – "Черноморец" 13:00

"Динамо" – "Александрия" 15:00

13 ТУР

13 ноября (воскресенье)

"Ворскла" – "Днепр-1" 13:00

"Александрия" – "Верес" 15:00

"Шахтер" – "Заря" 17:00

"Динамо" – "Колос" 17:00

14 ноября (понедельник)

"Металлист" – "Кривбасс" 13:00

"Рух" - "Минай" 15:00

"Черноморец" – "Львов" 15:00

"Металлист 1925" – "Ингулец" 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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