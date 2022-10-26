Президент Вереса: Нам важно сохранить единство из 11-ти команд. Верес останется на Setanta

Президент " Вереса " Иван Надеин высказался о так называемом едином телепуле и взаимоотношениях с официальным транслятором УПЛ.

"В нашем понимании футбол – это такая же индустрия как бизнес. Ну, что хотели эти клубы? Чтобы футбол был бесплатным? Чего они добились? Футбол не бесплатный. Сегодня потеряна футбольная аудитория, потому что многие просто не понимают, где можно смотреть матчи. То на Megogo, то на Setanta, то в You-Tube. Где какие клубы транслируются… Это тоже теряется аудитория, люди должны привыкать к определенному каналу информации.

Сегодня у многих людей нет телевизоров. Вот молодежь – им найти какой-нибудь бесплатный канал "2+2" сложнее, чем на смартфоне любую платформу, за которую все равно нужно платить. Это такой популизм, который действительно не сыграл ключевую роль.

Вторая проблема – Setanta отказалась от предварительных условий, с которыми она выходила на тендер. Сказала: "Если хотите, то делаем продакшн и, возможно, что-то вам заплатим по международным контрактам". УПЛ не выполнила условия контракта, поэтому юридически Setanta здесь права.

Такие клубы, как наш, упустили возможность получить деньги за телетрансляции. Повторюсь, футбол – это бизнес, часть индустрии, отрасли. Это не политика, не нужно смешивать с бизнесом в этом плане.

Да, у нас была позиция выйти из телепула, если Setanta в одностороннем порядке меняет свои условия. Но пообщавшись с клубами мы пришли к согласию, что нам важно сохранить единство из 11-ти команд. Если мы еще и здесь разъединимся, то во время войны будет точно неправильно. Поэтому мы остались в этом формате в надежде на то, что в следующем году сможем объединиться.

Посреди сезона трудно найти, кто будет делать продакшн, трансляции, как на это найти деньги… Возможно, будем готовиться к следующему сезону либо со своей платформой отдельно, либо к телепулу со всеми клубами. Но тогда они должны дать права в единый тендер. Если кто-то не идет, то нет смысла.

Проблема отсутствия пула – это фактически то, что у нас нет ТВ-продукта УПЛ. Это снижает наши доходы и возможность развития футбола. Все наши соседние страны получают много денег.

"Верес" останется на Setanta. Неизвестно, какую сумму они заплатят. Говорят, что покажут доходы и разделят между клубами. Мы остались даже не ради Setanta. Полагаем, что они могли поступить в этом плане хотя бы по логике лояльности. Они могли взаимную лояльность проявить, учитывая предстоящий тендер. Ну, но они выбрали такую ​​исключительно бизнес-позицию, – сказал Надеин.