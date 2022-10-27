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Руководство Черноморца: Мы не против переноса матчей, но свободных дат нет

Премьер-лига
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Одесский клуб прояснил ситуацию

Руководство Черноморца: Мы не против переноса матчей, но свободных дат нет

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Руководство одесского "Черноморца" объяснило, почему отказало "Днепру-1" в просьбе перенести матч в 10-м чемпионата Украины.

"Мы отказали действительно по той причине, что нет свободных дат в этом году. Мы искали дату, но ее не существует. Из-за отказа всех клубов ехать в Одессу, несмотря на то, что есть разрешение играть в Одессе, а именно "Александрии", "Кривбасса" и "Зари" (там тоже написано по согласованию сторон), одну игру мы сместили на первые числа декабря.

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Мы обязаны закончить этот круг перед чемпионатом мира, то есть 8-го мы никак играть не можем. Мы и так проводим в поездах по 16 часов. Наш клуб не против переноса матчей, но только если есть свободная дата в рамках круга. Яркий тому пример – матч против "Кривбасса", – заявили в клубе.

Напомним, "Днепр-1" просил одесситов перенести игру из-за интенсивного графика. В течение недели днепряне проведут три матча, два из которых будут в Лиге конференций за пределами Украины.

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
Fanday

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