Руководство Черноморца: Мы не против переноса матчей, но свободных дат нет

Руководство одесского "Черноморца" объяснило, почему отказало "Днепру-1" в просьбе перенести матч в 10-м чемпионата Украины.

"Мы отказали действительно по той причине, что нет свободных дат в этом году. Мы искали дату, но ее не существует. Из-за отказа всех клубов ехать в Одессу, несмотря на то, что есть разрешение играть в Одессе, а именно "Александрии", "Кривбасса" и "Зари" (там тоже написано по согласованию сторон), одну игру мы сместили на первые числа декабря.

Мы обязаны закончить этот круг перед чемпионатом мира, то есть 8-го мы никак играть не можем. Мы и так проводим в поездах по 16 часов. Наш клуб не против переноса матчей, но только если есть свободная дата в рамках круга. Яркий тому пример – матч против "Кривбасса", – заявили в клубе.