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Лавриненко: Рух попросил перенести матч с Ингульцом - мы пошли им навстречу
Уже есть устная договоренность с УПЛ
Фото: ФК Інгулець
Матч 10-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух", скорее всего, будет перенесен. Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко дал комментарий относительно этой информации.
"Вопрос о переносе матча "Ингулец" - "Рух" еще решается. Соответствующих указаний от УПЛ пока не было. Мы получили официальное письмо от "Руха" и, соответствующего ему, "Ингулец" написал в УПЛ, что мы согласны на те условия, которые они просят. Многие футболисты львовского клуба были привлечены в Юношеской лиги УЕФА, поэтому "Рух" попросил о переносе матча. Мы пошли им навстречу.
У нас уже есть договоренность с руководством УПЛ в устной форме. Ждем официального подтверждения, - сказал Лавриненко.
Напомним, матч 10-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" должен был состояться в воскресенье, 30 октября.
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