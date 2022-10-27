Лавриненко: Рух попросил перенести матч с Ингульцом - мы пошли им навстречу

Матч 10-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух", скорее всего, будет перенесен. Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко дал комментарий относительно этой информации.

"Вопрос о переносе матча "Ингулец" - "Рух" еще решается. Соответствующих указаний от УПЛ пока не было. Мы получили официальное письмо от "Руха" и, соответствующего ему, "Ингулец" написал в УПЛ, что мы согласны на те условия, которые они просят. Многие футболисты львовского клуба были привлечены в Юношеской лиги УЕФА, поэтому "Рух" попросил о переносе матча. Мы пошли им навстречу.

У нас уже есть договоренность с руководством УПЛ в устной форме. Ждем официального подтверждения, - сказал Лавриненко.