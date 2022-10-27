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"Даже если будет 50 млн, мы не позвоним Ахметову". В Шахтере назвали цену на Мудрика

Премьер-лига
(2 голосов)

Донецкий клуб высоко оценивает своего главного таланта

"Даже если будет 50 млн, мы не позвоним Ахметову". В Шахтере назвали цену на Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Помощник директора по футболу "Шахтера" Карло Николини назвал потенциальную трансферную стоимость вингера команды Михаила Мудрика.

"На Мудрика сейчас направлены все взгляды, но я говорю, что итальянцы всегда приходят позже. Сейчас они могут только наблюдать, но раньше могли бы что-то сделать. Итальянцы присылают низкие предложения, мы даже не садимся за стол переговоров. Есть много покупателей из Англии, есть клуб из Испании, а также из Франции, но теперь нужно много денег, чтобы его купить. Вместе с Мбаппе, Леао и Винисиусом Мудрик является сильнейшим игроком на этой позиции.

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Хватит ли 40 миллионов, чтобы его купить? Мы не будем вести переговоры вокруг такой суммы. Даже если будет 50 миллионов, мы не позвоним президенту, чтобы рассказать о предложении. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из "Манчестер Юнайтед", за которого заплатили 100 миллионов. Интерес со стороны "Арсенала" и "Манчестер Сити"? Это две команды, которые проявили интерес к игроку. Но есть и другие клубы, которые способны совершить такой трансфер.

Мы не обязаны продавать, мы не хотим делать феномены, мы не хотим запрашивать нереалистичные суммы. Но в этой команде он ключевой игрок. Если вы хотите сравнивать его с определенными игроками, которые имеют значение в топ-клубах, то вам также нужны правильные деньги", - сказал Николини.

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В текущем сезоне 21-летний Мудрик провел 11 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 7 результативных передач. Портал Transermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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