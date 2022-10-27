Хавбек Кривбасса: Нам нужно было почувствовать этот вкус успеха

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Артур Микитишин рассказал о победе над петровским "Ингульцем" (2:1) в матче 9-го тура УПЛ.

– Артур, ты появился в перерыве. Как тяжело было входить в игру?

– Тренер попросил прибавить в скорости, выполнять больше прострелов, помогать в обороне. Да, войти в игру было не так легко, но со временем все стало хорошо.

– На твоем счете голевая передача. Доволен ли своей игрой и результатом команды?

– Да, ведь мы сегодня выиграли. Для нас эта победа была очень важна. Ведь нужно было почувствовать этот вкус успеха и теперь нужно двигаться дальше к следующим победам.

– Мог и сам забивать, у тебя был момент. Что там не вышло, не дотянулся до мяча?

– Да, я видел, что мяч идет ко мне. Положил корпус и пробивал с нерабочей ноги. К сожалению, не получилось забить.

– Видел, что после игры ты общался с Владимиром Езерским, твоим тренером по сборной Украины U-19. О чем говорили, если не секрет?

– Он спрашивал, как проходит моя адаптация в "Кривбассе". Спрашивал о Волошине, ведь мы вместе играли на Евро. Также похвалил меня за игру против "Ингульца", – сказал Микитишин.