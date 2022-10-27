  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Setanta прекращает сотрудничество с комментатором - он работал на 2 матчах одновременно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Setanta прекращает сотрудничество с комментатором - он работал на 2 матчах одновременно

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Справедливо?

Setanta прекращает сотрудничество с комментатором - он работал на 2 матчах одновременно

Фото: fhu.com.ua

Новина українською

Телекомпания Setanta Sports прекращает сотрудничество с футбольным комментатором Юрием Кириченко.

Напомним, комментатор прокомментировал матчи параллельно для двух трансляторов: поединок Бундеслиги "Штутгарт" – "Унион" для Setanta Sports и игру турецкой Суперлиги "Фенербахче" – "Фатих Карагюмрюк" для MEGOGO.

"Я работал на телеканалах Setanta Sports 5 лет. Вместе мы пережили много классных событий, матчей, финалов. Мой голос болельщики могли слышать не только во время трансляций, но и в анонсах соревнований. Здесь всегда ценили высокие стандарты качества. Эти стандарты близки и мне.

Есть ли смысл рассказывать детали или обстоятельства ситуации, которая сложилась 9 октября? Теперь уж точно это не является необходимым. Самое главное, что это идет вразрез с высокими стандартами, о которых я сказал раньше.

Поэтому в данной ситуации было принято абсолютно логичное решение, что мы должны прекратить сотрудничество. Мы расстаемся друзьями и это, мне кажется, самое главное", - прокомментировал ситуацию Юрий Кириченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Телеканал Setanta Sports Megogo
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Setanta Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде