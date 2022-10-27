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Суркис назвал должность, которую мог бы предложить Милевскому в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Не тренера

Суркис назвал должность, которую мог бы предложить Милевскому в Динамо

Скриншот з відео

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, в какой роли он видит в клубе бывшего нападающего "бело-синих" и сборной Украины Артема Милевского.

"Главным тренером точно нет. Милевского я рассматриваю только в качестве нового президента клуба", - отметил Суркис в интервью Fanday.

Напомним, что Милевский выступал в составе "Динамо" с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за киевлян 276 матчей, забил 87 мячей и выполнил 54 ассиста. В сентябре 2021 года он объявил о завершении карьеры футболиста.

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Ранее Суркис заявил, что с "динамовскими сердцами" в должности тренера "Динамо" он завершил.

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В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday

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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
27.10.2022 в 14:19
Ну как бы дк и так валится в пропасть... прежде чем это всё разлетится в дребезги...можно дать порулить алканафту
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avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
27.10.2022 в 13:56
А я думал барменом...
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
27.10.2022 в 14:16
С языка сорвал!
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