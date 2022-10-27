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Суркис назвал должность, которую мог бы предложить Милевскому в Динамо
Не тренера
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, в какой роли он видит в клубе бывшего нападающего "бело-синих" и сборной Украины Артема Милевского.
"Главным тренером точно нет. Милевского я рассматриваю только в качестве нового президента клуба", - отметил Суркис в интервью Fanday.
Напомним, что Милевский выступал в составе "Динамо" с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за киевлян 276 матчей, забил 87 мячей и выполнил 54 ассиста. В сентябре 2021 года он объявил о завершении карьеры футболиста.
Ранее Суркис заявил, что с "динамовскими сердцами" в должности тренера "Динамо" он завершил.
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