УПЛ подтвердила перенос матча Ингулец - Рух

УПЛ официально подтвердила перенос поединка 10-го тура "Ингулец" – "Рух".

Новая дата поединка пока что неизвестна.

Причина такого решения не оглашена, однако, скорее всего, это связано с тем, что на этой неделе "Рух" U-19 проводил матч Юношеской лиги УЕФА с турецким "Галатасараем" (3:0). За львовян играли несколько футболистов основной команды.

Таким образом, следующий матч УПЛ "Ингулец" проведет 5 ноября против донецкого "Шахтера", а "Рух" 6 ноября будет принимать "Кривбасс".