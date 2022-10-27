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УПЛ подтвердила перенос матча Ингулец - Рух

Премьер-лига
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Новая дата проведения матч пока что неизвестна

УПЛ подтвердила перенос матча Ингулец - Рух

Фото: Google

Новина українською

УПЛ официально подтвердила перенос поединка 10-го тура "Ингулец" – "Рух".

Новая дата поединка пока что неизвестна.

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Причина такого решения не оглашена, однако, скорее всего, это связано с тем, что на этой неделе "Рух" U-19 проводил матч Юношеской лиги УЕФА с турецким "Галатасараем" (3:0). За львовян играли несколько футболистов основной команды.

Таким образом, следующий матч УПЛ "Ингулец" проведет 5 ноября против донецкого "Шахтера", а "Рух" 6 ноября будет принимать "Кривбасс".

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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