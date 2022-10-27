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УПЛ подтвердила перенос матча Ингулец - Рух
Новая дата проведения матч пока что неизвестна
Фото: Google
УПЛ официально подтвердила перенос поединка 10-го тура "Ингулец" – "Рух".
Новая дата поединка пока что неизвестна.
Причина такого решения не оглашена, однако, скорее всего, это связано с тем, что на этой неделе "Рух" U-19 проводил матч Юношеской лиги УЕФА с турецким "Галатасараем" (3:0). За львовян играли несколько футболистов основной команды.
Таким образом, следующий матч УПЛ "Ингулец" проведет 5 ноября против донецкого "Шахтера", а "Рух" 6 ноября будет принимать "Кривбасс".
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