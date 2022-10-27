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КДК перенес рассмотрение дела о драке после матча Рух - Днепр-1. Красников и Дедышин не явились на заседание

Премьер-лига
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Как отмечается, прибыть функционеры не смогли по уважительным причинам

КДК перенес рассмотрение дела о драке после матча Рух - Днепр-1. Красников и Дедышин не явились на заседание

Новина українською

КДК УАФ рассмотрел инцидент с дракой, который случился после финального свистка матча 7-го тура УПЛ Рух – Днепр-1 (2:3).

Отмечается, что свои объяснения по делу предоставили официальные лица матча – делегат УАФ В. Радушинский и четвертый арбитр – М. Козыряцкий.

Официальные лица Руха— И. Дедишин и Днепра-1 (Днепр) — Е. Красников в заседании не участвовали по уважительным причинам, о чем сообщили заранее.

По результатам рассмотрения имеющихся материалов КГК УАФ решил отложить рассмотрение дела и повторно определил явку Дедышина и Красникова на заседание обязательной.

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Дату нового заседания УАФ не уточняет.

Напомним, что после финального свистка на поле вспыхнула масштабная потасовка с участием функционеров, футболистов и сотрудников обоих клубов.

Также, уже после инцидента, функционеры клубов активно раздавали интервью в СМИ, не стесняясь, мягко говоря, в выражениях.

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В статье: Евгений Красников Игорь Дедышин Рух (Львов) СК Днепр-1 КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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