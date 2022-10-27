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КДК перенес рассмотрение дела о драке после матча Рух - Днепр-1. Красников и Дедышин не явились на заседание
Как отмечается, прибыть функционеры не смогли по уважительным причинам
КДК УАФ рассмотрел инцидент с дракой, который случился после финального свистка матча 7-го тура УПЛ Рух – Днепр-1 (2:3).
Отмечается, что свои объяснения по делу предоставили официальные лица матча – делегат УАФ В. Радушинский и четвертый арбитр – М. Козыряцкий.
Официальные лица Руха— И. Дедишин и Днепра-1 (Днепр) — Е. Красников в заседании не участвовали по уважительным причинам, о чем сообщили заранее.
По результатам рассмотрения имеющихся материалов КГК УАФ решил отложить рассмотрение дела и повторно определил явку Дедышина и Красникова на заседание обязательной.
Дату нового заседания УАФ не уточняет.
Напомним, что после финального свистка на поле
Также, уже после инцидента, функционеры клубов активно раздавали интервью в СМИ, не стесняясь, мягко говоря, в выражениях.
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