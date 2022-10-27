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Монзуль рассудит Днепр-1 и Черноморец и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

На матче Шахтер - Александрия будет ВАР

Монзуль рассудит Днепр-1 и Черноморец и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 8-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.

10 тур

28.10.2022

"Металлист 1925" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Новохатний (Киев)

29.10.2022

"Ворскла" - "Минай". Минай. Стадион "Минай Арена". 13.00. Арбитр - Омельченко (Славянск)

"Шахтер" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Романов (Днепр), Арбитр ВАР - Арановский (Киев)

30.10.2022

"Днепр-1" – "Черноморец". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Монзуль (Харьков)

"Львов" – "Металлист". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр - Соловьян (Киев)

"Динамо" - "Кривбасс". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Балакин (Киевская обл.)

31.10.2022

"Колос" - "Верес". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Козыряцкий (Запорожье)

Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" перенесен.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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