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Монзуль рассудит Днепр-1 и Черноморец и другие судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ
На матче Шахтер - Александрия будет ВАР
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 8-го тура
10 тур
28.10.2022
"Металлист 1925" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Новохатний (Киев)
29.10.2022
"Ворскла" - "Минай". Минай. Стадион "Минай Арена". 13.00. Арбитр - Омельченко (Славянск)
"Шахтер" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Романов (Днепр), Арбитр ВАР - Арановский (Киев)
30.10.2022
"Днепр-1" – "Черноморец". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Монзуль (Харьков)
"Львов" – "Металлист". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр - Соловьян (Киев)
"Динамо" - "Кривбасс". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Балакин (Киевская обл.)
31.10.2022
"Колос" - "Верес". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Козыряцкий (Запорожье)
Напомним, что
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