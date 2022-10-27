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Агент Мудрика: Предложения по Михаилу приходят от клубов с куда более высоким положением, чем Валенсия
При всем уважении, конечно же
Getty Images/Global Images Ukraine
Агента Михаила Мудрика Алексей Алехин прокомментировал информацию о том, что летом вингера "
"Начнем с того, что игроков уровня Мудрика не нужно никому предлагать – запросы по Михаилу приходят со всей Европы, и, со всем уважением, от клубов с куда более высоким турнирным положением. Во-вторых, наше агентство ALIK Football Management работает с исключительным уважением к клубам, в которых работают наши клиенты.
Мы не занимаемся тем, что втихомолку кого-то кому-то предлагаем. Наши задачи – несколько иные, они полностью совпадают с интересами наших клиентов и не нарушают права и полномочия клубов. Поэтому могу уверенно вам ответить: чтобы мы предлагали кого-то в "Валенсию"? Впервые слышу! Мы даже не рассматривали этот вариант.
На сегодняшний день есть интерес от клубов из каждой из топ-5 европейских лиг. Футбольный клуб "Шахтер" и сам футболист осведомлены об этих вариантах. Продолжается их изучение. Однако вплоть до подписания контракта нецелесообразно сообщать, что это за клубы", - сказал Алехин.
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