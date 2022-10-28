Шахтер - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

"Шахтер" уже обеспечил себе евровесну и параллельно с этим сохранил надежду побороться за второе место в группе Лиги Чемпионов. Но иногда нужно забывать о еврокубках и возвращаться к реальности украинского футбола. На этих выходных "горняков" ожидает очень важный матч против "Александрии", которая имеет серию из трех побед кряду. В прошлом сезоне команда Гуры доставила немало проблема "оранжево-черным".

Последние успехи помогли "Александрии" взобраться на чисто третье место в таблице, однако самый сложный период у них впереди. Команда Гуры проведет серию матчей против фаворитов и только тогда станет понятно, готовы ли "горожане" к большим свершениям.

Смотрите матч десятого тура УПЛ в субботу, 29-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.

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