Ворскла - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Это будет ситуативное дерби. "Ворскла" базируется на Закарпатье, проводя домашние матчи сезона 2022/23 в Минае на одноименной арене. И в десятом туре полтавчанам предстоит сыграть против одноименного клуба. Номинальным хозяином будет "Ворскла".

Матч интересный, ведь команда Виктора Скрипника до сих пор не нашла себя, а "Минай" добавляет от матча к матчу. Сможет ли еще раз удивить Владимир Шаран? Узнаем в субботу, 29-го октября 2022-го года, в 13:00.

В прямом эфире матч УПЛ покажет телеканал Setanta Sports – можно посмотреть как на ОТТ-платформе, так и на линейном телеканале Setanta Sports+.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Минай Смотреть трансляцию

Также прямой эфир будет доступен на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ. Плейер с трансляцией появится и на нашем сайте прямо перед стартовым свистком.