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Ворскла - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
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Ворскла - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Это будет ситуативное дерби. "Ворскла" базируется на Закарпатье, проводя домашние матчи сезона 2022/23 в Минае на одноименной арене. И в десятом туре полтавчанам предстоит сыграть против одноименного клуба. Номинальным хозяином будет "Ворскла".

Матч интересный, ведь команда Виктора Скрипника до сих пор не нашла себя, а "Минай" добавляет от матча к матчу. Сможет ли еще раз удивить Владимир Шаран? Узнаем в субботу, 29-го октября 2022-го года, в 13:00.

В прямом эфире матч УПЛ покажет телеканал Setanta Sports – можно посмотреть как на ОТТ-платформе, так и на линейном телеканале Setanta Sports+.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Ворскла - Минай
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Также прямой эфир будет доступен на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ. Плейер с трансляцией появится и на нашем сайте прямо перед стартовым свистком.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Минай
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