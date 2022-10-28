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Делал дубль в финале еврокубка. Сегодня - день рождения легенды Динамо Владимира Онищенко

Премьер-лига
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Делал дубль в финале еврокубка. Сегодня - день рождения легенды Динамо Владимира Онищенко

фото - ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

28 октября свой 73-й день рождения отмечает легенда украинского футбола Владимир Онищенко.

Владимир Иванович родом из Киевской области из Чернобыльского района. На заре карьеры не смог закрепиться в столичной команде, переехал в Луганск и помог "Заре" сенсационно стать чемпионом СССР в 1972-м. Онищенко отличился 10 забитыми голами в течение чемпионата.

В 1973-м вернулся в "Динамо", с которым впоследствии еще четырежды выигрывал золото чемпионата, дважды национальный Кубок, а в 1975-м – Кубок обладателей кубков. Именно Онищенко оформил дубль в финальном поединке против "Ференцвароша", который "Динамо" выиграло 3:0.

В 1978 Владимир Онищенко завершил карьеру игрока, а уже в 90-х стал тренером. В частности, в 1995-м четыре месяца возглавлял "Динамо", в сезоне 1997/98 был тренером донецкого "Металлурга". С 2013 по 2016 помогал Михаилу Фоменко в национальной сборной.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Онищенко Динамо (Киев)
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