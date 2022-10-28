Легенда Ливерпуля похвалил Мудрика: Он был одним из лучших в Лиге чемпионов

Легендарный игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер похвалил нападающего "Шахтера" Михаила Мудрика. Об этом сообщает Hitc.com.

Мудрик забил индивидуально прекрасный мяч в матче против "Селтика" во вторник и отдавал на пустые ворота Даниилу Сикану.

"Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не правда ли?! Я считаю, что на групповом этапе он был просто фантастичен. Думаю, что многие клубы в Европе должны присмотреться к этому молодому парню. Они действительно должны это сделать", – сказал Каррагер.

Мудрик в этой Лиге чемпионов провел все 5 матчей, забил 3 гола и отметился голевой передачей. Не забивал украинец только в матчах с "Реалом".