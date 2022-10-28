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Больше всего похож на Мудрика. Итальянский сайт об игроке Львова
В ежедневной рубрике обратили внимание на украинца
Сегодня, в пятницу, в постоянной рубрике итальянского сайта TuttoMercatoWeb, которая называется "Один талант каждый день", обратили внимание на украинского игрока. Речь о Виталии Михайливе, 17-летнем атакующем полузащитнике, который играет за "Львов". Юниора даже сравнили с другим украинским талантом Михаилом Мудриком, в пункте "на кого больше всего похож" написав имя вингера "Шахтера".
"Прикосновение к мячу, отличная нацеленность и также техника и скорость", - заявили на сайте о Михайливе. "Этого полузащитника "Львов" выращивает с большим вниманием, задействовав несколько недель назад в первой команде. Он все чаще тренируется со взрослыми, в последние недели получает игровые минуты. Такой рецепт выращивания этого карманного по росту атакующего полузащитника".
Следует отметить, что Михайлив попадал в заявку первой команды клуба еще в прошлом сезоне, но дебютировал на поле только в сезоне 2022/23. Он успел отыграть три матча и всего 44 минуты, во всех трех выходя на замену.
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